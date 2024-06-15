Звезде комедий Джеймсу Белуши исполнилось 70 лет

Обаятельный, с чуть виноватой улыбкой и неприкаянным взглядом - Джеймс Белуши частенько играл чудаков и добрых, невезучих парней, которым хотелось сочувствовать на экране. При этом, ощущая себя почти такими же как он. И - веря в бескорыстную любовь или хотя бы мимолетную удачу - во многом, благодаря его ролям...

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Как встречает 70-летие один из любимых и востребованных киноактеров 80-90-х? Кстати, в свободное время Белуши играет и на гитаре, и на губной гармошке. Поет в свободное время в своей блюз-рок группе. Приезжал на гастроли и в Россию, выпускал альбомы.

Но главное, конечно, и для нас, и для него - это кино!

Пять главных ролей Джеймса Белуши

"Красная жара" (1988 год)

Хит времен перестройки и отличный дуэт актеров. Арнольд Шварценеггер сыграл в фильме русского милиционера - капитана Ивана Данко - дисциплинированного, доброго, чуть примитивного, но любящего свою службу. А Джеймс Белуши, наоборот - заплывающего жиром увальня и циника - американского полицейского, уплетающего на службе пирожки. При этом, как уверял потом сам Белуши, он ничего не придумывал - ходил перед съемками в полицейский участок Чикаго. И подсматривал за обычной, не придуманной жизнью американских полицейских.

Отличный получился фильм, хотя Москву снимали в Будапеште. Да, есть кадры Красной Площади. Но их оператор снимал отдельно.

"К-9" (1989 год)

Комедия о полицейском и его служебной собаке - умной и терпимой к людям овчарке.

Да, потом фильмов о людях в погонах и их собаках на боевом посту было снято несчетное множество. Но надо помнить, что первыми в этом жанре были все-таки мы, в СССР - с фильмом "Ко мне, Мухтар!", где в главной роли блистал Юрий Никулин.

Но "К-9" - особенный фильм для Джеймса Белуши. После него он прославился. И очень полюбил животных. И завел себе после съемок сразу двух немецких овчарок.

"Гомер и Эдди" (1989 год)

Очень типичная роль для Джеймса Белуши. В этом фильме Андрея Кончаловского (в те годы работавшего в Голливуде), Джеймс Белуши, а также другие звезды - Вупи Голдберг и Карен Блэк - исполняют роли очередных чудаков, отверженных американским обществом изгоев, пусть и добрых людей, но немного не от мира сего…. И оттого странствующих по дорогам США, в поисках лучшей доли. Абсурдный мир, не ценящий таких умников, бузотеров и скитальцев - с одной стороны это road movie, с другой - комедия положений.

Поучительная, пусть и не новая по идеям. А Джеймс Белуши здесь очень органичен.

Снова комедия про чуть старомодного и верного своим принципам обаятельного бродягу, встретившегося с милой девятилетней девочкой. Да, это и есть Сью - кудрявая блондинка с милым, ангельским личиком, но озорным, азартным и непредсказуемым нравом.

Дико смешно. А для родителей еще и полезно - может, увидят и себя, со стороны…

"Плутовство или хвост виляет собакой" (1997 год)

В этом фильме, уже сатирическом, Джеймс Белуши сыграл самого себя. При этом - он в роли албанца (есть у Белуши и такие корни). Побывал тогда в этой стране, и уже на рубеже 2010-х, получил ее гражданство. Но остался прихожанином сербской православной церкви в Лос-Анжелесе, где он по-прежнему живет.

Кстати

В 2022 году Джеймс Белуши снялся в очередном фильме - Fairytale (что значит "Сказка"), который в России пока не показывали. Зато много ездит со своей группой по США.

Выступает в небольших залах: поет, рассказывает истории о себе и сыгранных ролях, а однажды даже написал автобиографию "Я знаю, что нужно бабам! Уроки соблазнения от крутого парня". Ее перевели и у нас в стране.