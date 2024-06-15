«Ментовские войны», осуждение СВО, Париж: как живет актер Александр Устюгов

Актер Александр Устюгов прославился благодаря сериалу «Ментовские войны». Как он живет сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Чем известен Устюгов

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в Экибастузе (Казахстан). После школы он окончил ПТУ по специальности «слесарь-электрик по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования». Работал на угольном разрезе «Восточный».

Также Устюгов увлекался музыкой.

«У меня был период рок-н-ролла, я же человек своего времени, протестовал против общества и думал, как и все, что кто-то нас зажимает и не дает свободы. Пытался выделиться, вставляя серьги, отращивая длинные волосы, надевая кожаные куртки и кожаные штаны, передвигаясь на старых мотоциклах. Слушал питерский рок: „Кино“, „ДДТ“, „Алису“», — вспоминал артист.



В 1993 году Устюгов поступил в Омскую государственную академию путей сообщения на специальность «инженер вагоностроения». Проучился три семестра на очном отделении, затем перевелся на заочное обучение в связи с поступлением на работу в Омский ТЮЗ осветителем. Далее начал работать в ОТЮЗе как актер, поступив в Омский областной колледж культуры и искусства.

Окончив Омский областной колледж культуры и искусства, Устюгов уехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

Актер снимался в картинах «Марш Турецкого», «Ментовские войны», «Повелитель эфира», «Обратный отсчет», «Иное», «Рокеры», «Берег утопии», «Привет от Катюши», «Солнечный удар», «Чума», «Викинг», «Налет», «Золотая орда», «Союз Спасения», «Метод Михайлова», «Художник», «Киллер» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

С 2015 года Устюгов также выступает с группой Ekibastuz, которую назвал в честь своего родного города в Казахстане.

Что известно о личной жизни Устюгова

С 2005 по 2015 год Александр Устюгов был женат на актрисе Янине Соколовской. Они вместе учились в театральном училище и снимались в сериале «Ментовские войны». В браке родилась дочь Евгения.

Пара не объявляла о разводе публично — об их расставании стало известно только в связи со вторым браком Устюгова.

«Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — рассказывал артист.



Его второй женой была актриса Анна Озар. Они сыграли тайную свадьбу, а медовый месяц провели в Париже. Однако и этот брак распался.

Спустя время СМИ сообщили, что Устюгов встречается с директором его музыкальной группы Марией Прохоровой.

Сейчас актер не распространяется о своей личной жизни. По информации СМИ, он не женат.

Что Устюгов говорил о спецоперации

В соцсетях Александр Устюгов критиковал как проведение спецоперации, так и ситуацию в России. Он объявил: «Это не моя война».

Спустя время артист также осудил задержания на митингах против СВО в Санкт-Петербурге и Москве.

Летом 2022 года активисты патриотического движения «Внуки» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом не допустить проведения концерта Устюгова и его группы Ekibastuz. Они напомнили, что в соцсетях музыкант неоднократно выступал с осуждением СВО.

«Санкт-Петербург как культурная столица большой страны заслужил честных, любящих свою Родину, а не чужую страну, артистов», — высказались «Внуки».



Однако публичной реакции со стороны властей города не было.

Чем сейчас занимается Устюгов

Александр Устюгов продолжает творческую деятельность. Его ближайшие концерты запланированы в Москве (3 ноября) и Санкт-Петербурге (10 ноября).

В 2023 году актер снялся в картинах «За нас с вами», «Бешенство», «Балканский ветер», «До рассвета» и «Банда „ЗИГ ЗАГ“».

В 2024 году вышли ленты «Загляни ему в голову» и «Зло» с его участием.

В скором времени также можно будет увидеть проекты «Любовь Советского Союза», «Догги», «Первый номер», «Последний богатырь. Наследник», «Законник», «Столыпин», «Спасение капитана Максимова», «Огненный мальчик» и «Изгои» с Устюговым.