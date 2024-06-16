Как живет Анастасия Вертинская, что она говорила о Путине и артистах

Актриса Анастасия Вертинская прославилась благодаря ролям в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Анна Каренина». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец — советский эстрадный артист и композитор Александр Вертинский.

В 1961 году она стала знаменитой, снявшись в роли Ассоль в фильме «Алые паруса». Затем появилась в ленте «Человек-амфибия», а в 1963 году поступила в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. В разные годы Вертинская служила в театре им. А. С. Пушкина, театре им. Е. Б. Вахтангова, «Современнике» и МХАТе.

В фильмографии Анастасии Вертинской 40 работ. Наиболее известные ленты с ней: «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина», «Безымянная звезда», «Овод», «Мастер и Маргарита».

Что известно о личной жизни Вертинской

Первым супругом Анастасии Вертинской был режиссер Никита Михалков, за которого она вышла замуж в 1966 году. В браке родился сын Степан, однако спустя время пара рассталась, поскольку Михалков хотел, чтобы избранница занималась домом и детьми, а Вертинская желала реализоваться в профессии.

Затем Вертинская длительное время состояла в отношениях с режиссером Олегом Ефремовым, который на начало их романа был женат на Анне Покровской. Пара рассталась, поскольку актриса не смогла смириться с его пристрастием к алкоголю. В 1976 году Вертинская вышла замуж за композитора Александра Градского. В 1980 году они развелись.

Что Вертинская говорила о Путине и патриотизме

Анастасия Вертинская в интервью «Собеседнику» в 2021 году заявила, что не будет поддаваться моде и ругать президента России Владимира Путина за что-либо.

«Я знаю, что сейчас модно ругать Владимира Путина, говорить, что он, такой-сякой, Крым присоединил… Но, повторюсь, лично я не вправе об этом судить, потому что когда-то мои впечатления и рассуждения по поводу Бориса Ельцина оказались ошибочными. Поэтому ошибаться не хочу. Хотя во многом с Путиным согласна. Да, Россия — тяжелая страна, наверное, трудно таким государством управлять», — сказала актриса.



Вертинская также заявила, что не согласна с мнением, что быть партитом — это не красиво.

«Это не значит, что не надо видеть недостатки и только хвалить свою страну. Но половина людей только, извините за выражение, обсирают все вокруг. Это означает, что им нечего делать!» — объяснила она.



Что Вертинская говорила об уехавших на фоне СВО артистах

Анастасия Вертинская в марте 2024 года заявила, что неоднозначно относится к покинувшим Россию артистам и пристыдила их за негативные высказывания о родине.

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» — отметила актриса.



По мнению Вертинской, Россия имеет свою миссию, которую не все понимают. Она выразила непонимание по отношению к тем гражданам, которые не осознают этого и не беспокоятся за страну.

«У России всегда была особая миссия. Как можно это не слышать, не понимать? Как можно не переживать за Россию? Я не знаю. Тем более как можно говорить плохие слова о родине? Без чего-то можно обойтись в жизни, но только не без родины… Я не представляю, каково это быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», — добавила Вертинская.



Чем сейчас занимается Вертинская

Последний раз Анастасия Вертинская снималась в 2000 году — в фильме «Бременские музыканты». 79-летняя артистка давно не появляется на публичных мероприятиях. Последний раз она была замечена на премьере сериала «Вертинский» в 2021 году.