Звезда сериала «Чики» заявила, что СВО развалила ее дружбу с Машковой

Актриса Ирина Горбачева, известная массовому зрителю по сериалу «Чики» и фильму «Аритмия», рассказала, что после начала СВО ее дружба с коллегой Марией Машковой прекратилась. В новом выпуске YouTube-шоу «Сама Меньшова» артистка объяснила, что причиной стали разные взгляды на происходящее.

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Для меня это боль, но я ее полностью и понимаю, и принимаю со всем, что она и какая она, честно, — отметила Горбачева.



Она добавила, что после начала спецоперации от нее отвернулись 95% украинских друзей. Уроженка Мариуполя уточнила, что хотя они и «закрыли свои двери», она так поступать не станет. Горбачева отметила, что каждый разрыв дружеских отношений переживает как «маленькую смерть».

Ранее стало известно, что Владимир Машков и его дочь Мария Машкова не общаются с марта 2022 года. Они придерживаются разных мнений по поводу специальной военной операции. Мария осудила действия России на Украине. Отец призвал дочь «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство». Актриса пожелала родителю оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

До этих событий Мария жила с семьей на две страны — в России и в США, а после спецоперации решила остаться в Соединенных Штатах Америки. В ноябре 2023 года Машкова стала гражданкой США вслед за мужем и дочерьми.