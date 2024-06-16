Голливуд, любовь к Парижу, слова о России: где сейчас актер Кирилл Пирогов

Заслуженный артист России Кирилл Пирогов прославился благодаря съемкам в ленте «Брат-2». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

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Чем известен Кирилл Пирогов

Кирилл Пирогов родился 4 сентября 1973 года в столице Ирана в Тегеране. Там его семья оказалась из-за работы отца, сотрудника Министерства внешней торговли СССР, занимавшегося вопросами экспорта и импорта строительной техники.

Школу Пирогов окончил в Москве, затем отучился в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина и в 1994 году был принят на службу в Мастерскую Петра Фоменко. Актер дебютировал в кино в 1995 году в картине «Орел и решка».

Популярность к Кириллу Пирогову пришла после выхода ленты «Брат-2», где он сыграл друга Данилы Багрова (Сергей Бодров). Затем он снялся в проектах «Сестры», «Азазель», «Прогулка», «Доктор Живаго», «Жмурки», «Питер FM», «Плюс один», «Игра», «Обитаемый остров: Схватка», «Адмиралъ». На настоящий момент в его фильмографии 56 работ.

Что известно о личной жизни Кирилла Пирогова

Артист предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Известно, что он не женат и не имеет детей.

«Зачем задавать вопросы о том, что я ем и кого люблю. Это абсурд! Я не закрыт, просто считаю, что обсуждать частную сторону жизни не стоит. Сама жизнь такая большая и разнообразная, о ней можно говорить бесконечно. Она гораздо интересней, чем мелкие подробности, которые мало чем отличаются от жизни всех остальных людей», — комментировал Пирогов.



По данным СМИ, его связывают романтические отношения с коллегой по театру Галиной Тюниной. Артисты эти слухи не подтверждали и не опровергали.

Чем сейчас занимается Кирилл Пирогов

Актер в 50 лет работает преподавателем на кафедре мастерства актера в Высшем театральном училище Б.В. Щукина и продолжает служить в Мастерской Петра Фоменко, где задействован в спектаклях качестве актера и режиссера. Также с артистом в 2024 и 2025 годах должны выйти ленты «Юг» и «Буровая», соответственно.

В мае 2024 года Кирилл Пирогов дал интервью проекту «Белая студия», в ходе которой рассказал о своем творческом пути. В июне артист принял участие в театральном фестивале «Учитель и Ученики» в подмосковном Ногинске.

На сайте театра в информации об актере указано одно из его интервью, в котором Пирогов ответил на вопрос о планах на карьеру в Голливуде.

Также Кирилл Пирогов признавался журналу «Москвичка», что считает столицу России своим городом, куда всегда хочет вернуться во время отъездов.