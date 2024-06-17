Для того, чтобы воплотить образ серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме "Монстр", Шарлиз Терон пришлось пойти на серьезные жертвы. Эта роль потребовала от голливудской красавицы полного преображения, как внешнего, так и внутреннего.

Прежде всего, Шарлиз набрала около 15 килограммов для того, чтобы ее фигура соответствовала реальной комплекции Уорнос. Для этого актриса перешла на высококалорийную диету, состоящую в основном из пончиков и чипсов. Такой резкий скачок веса стал для нее серьезным испытанием.

Терон проредила свои роскошные волосы, придав им неухоженный и растрепанный вид. А ее знаменитые соблазнительные брови пришлось полностью удалить, чтобы лицо выглядело более грубым и мужеподобным.

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Но самым сложным для Шарлиз оказалось перевоплощение в саму Эйлин Уорнос – женщину с тяжелой судьбой, жестокую убийцу. Терон погрузилась в изучение биографии Уорнос, ее психологии и мотивов преступлений.

Жертвы, на которые пошла Шарлиз Терон, были вознаграждены по заслугам – в 2004 году актриса получила свой первый «Оскар» за лучшую женскую роль.