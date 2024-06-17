Эмилия Кларк призналась, что не может себя заставить посмотреть "Дом Дракона"

Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен из "Игры Престолов", призналась, что не смотрит сериал "Дом Дракона". Напомним, это приквел "Игры Престолов".

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"Я все еще не могу, - рассказала 37-летняя актриса People. - Я просто не знаю, что это такое"."Я чувствую себя настолько удовлетворенной и счастливой от моего опыта (съемок в "Игре престолов" - прим. "РГ"), что, думаю, просмотр нового проекта будет таким странным", - отметила она.



Тем не менее, Кларк очень рада успеху сериала.