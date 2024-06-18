«Многие актрисы не рожают». Что Анастасия Заворотнюк думала о своих родах

Актриса Анастасия Заворотнюк неоднократно доказывала свою преданность и верность карьере. Она работала так, как многие не могли физически. Она совмещала театр и кино. Она умела абсолютно «не уставать» и отдавать все силы своей профессии. Без сна, без отдыха и без права на личную жизнь. Так проводила все годы своей молодости «прекрасная няня».

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Но в любом интервью, в котором разговор у звезды заходит о наследниках, Настя подмечала, что дети для нее всегда были превыше всего. Являлись смыслом жизни, который никак нельзя было променять на карьеру. Даже на любимую.

«Многие актрисы не рожают. Думают, что это крест на карьере. Но для меня дети всегда превыше всего. Выше личного счастья и уж тем более карьеры. Это самое волшебное, что только есть в моей жизни. Ее суть», — высказывалась артистка однажды.



Впрочем, она доказывала свою любовь к детям и после 3 беременности. Когда на свет появилась младшая Мила, Настя оставила работу и заявила, что хочет посвятить себя семье и домашнему быту. Впервые побыть той женщиной, у которой есть на это время и ресурсы.