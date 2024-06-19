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Душа МХТ: Главархив — об актере Иване Москвине

18 июня исполняется 150 лет со дня рождения актёра, режиссёра, педагога и общественного деятеля Ивана Москвина. В Главархиве Москвы хранятся материалы о его творчестве и благотворительной деятельности. Имя мастера, стоявшего у истоков легендарного МХТ, вошло в историю русской и мировой культуры наряду с именами создателей нового театра – Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

О жизни и творчестве актера Ивана Москвина
© Главное архивное управление города Москвы

Иван Москвин родился в Москве в многодетной семье часовщика и домохозяйки. В отроческом возрасте он трудился мальчиком на побегушках у купца, весовщиком чугуна на заводе по литью металлов, приёмщиком заказов. Именно в это время юноша понял, что хотел бы связать свою жизнь с актёрской профессией. С 14 лет он принимал участие в любительских спектаклях.

В 1890 году Иван окончил городское шестиклассное училище, а спустя три года поступил в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, где обучался в классе Владимира Немировича-Данченко. Педагог не признавал за Москвиным актёрских данных и даже грозил отчислением. Но скоро учитель убедился в поспешности своих выводов: на выпускных экзаменах в 1896 году молодой студент блестяще справился с заданием сыграть три роли, противоположные друг другу и своему сценическому типажу.

Дебютные выступления Ивана Москвина состоялись в Тамбове, затем в течение театрального сезона им было сыграно более 70 ролей в антрепризе Зинаиды Малиновской в Ярославле. В 1897 году молодой артист, которому критики предрекли большое будущее, был приглашён в труппу Московского драматического Театра Корша. В 1898 году он вошёл в состав только что созданного Художественно-Общедоступного театра, в котором служил всю жизнь.

Первая из его ролей в МХТ – царь Фёдор Иоаннович из одноимённой исторической трагедии Алексея Толстого. Историк Василий Ключевский призывал посмотреть на игру Ивана Москвина, чтобы представить себе личность сына Ивана Грозного – Фёдора. Актер со временем усовершенствовал рисунок роли: замедлил жестикуляцию и походку, разнообразил интонации. Константин Станиславский писал ему спустя 36 лет: «Играть в течение многих лет с таким темпераментом и нутром, отдавая всего себя роли – это есть потрясение». Во время зарубежных гастролей МХТ в 1906 году критики утверждали, что можно забыть пятьдесят имён великих европейских актёров, чтобы запомнить имя Ивана Москвина.

Артист был искренен и достоверен в любой роли, но более всего ему удавались роли классического отечественного репертуара. Он был и трагиком, и комиком, и характерным актёром. Играя Луку в пьесе Максима Горького «На дне», Москвин принял и полюбил его доброту и философию утешения человека, используя во благо даже ложь. В этом состояло видение актёром образа и полемика с автором, создавшего Луку как врага человечества.

Ошеломляющим успехом у публики пользовались роли Епиходова в постановке пьесы «Вишнёвый сад» Антона Чехова, Фомы Опискина в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Федора Достоевского, Снегирёва в «Братьях Карамазовых» и многие другие. Образы, созданные Иваном Москвиным в кинематографе, также обрели признание зрителей. В их числе: трагедия «Поликушка» (по одноимённому рассказу Льва Толстого), режиссура и главная роль в фильме «Коллежский регистратор» (экранизации повести Александра Пушкина «Станционный смотритель»), киноальманах «Чины и люди» (по рассказам Антона Чехова).

Жизнерадостный, любящий молодёжь Иван Москвин принимал участие в капустниках и праздниках молодых коллег и студентов. Вместе с другими мастерами в годы Первой мировой войны он выезжал с концертами в действующую армию и лазареты. Стремился помогать людям, оказавшимся в самых трудных и рискованных ситуациях. В июне 1941 года актер проявил самоотверженность и мужество, чтобы эвакуировать 117 мхатовцев из окружённого гитлеровцами Минска. С 1943 года после смерти Владимира Немировича-Данченко Иван Москвин занял пост директора Московского Художественного театра.

Актер ушёл из жизни 16 февраля 1946 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. В собрании Главархива представлены материалы об организации и участии актера в благотворительных концертах разных лет, его автографы. С документами о жизни и творчестве Ивана Москвина можно познакомиться по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:30 до 15:00.

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  • Душа МХТ: Главархив — об актере Иване Москвине