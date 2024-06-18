Джулианна Мур сыграет реставратора известной картины «Спаситель мира»

Джулианна Мур исполнит главную роль в сериале, основанном на нашумевшем документальном фильме 2021 года «Потерянный Леонардо» (The Lost Leonardo). Лента рассказывал о том, как была восстановлена ​​и снова почти разрушена картина под названием «Спаситель мира», изображающая Христа в эпоху Возрождения. Считается, что это, возможно, последняя работа Леонардо да Винчи, созданная примерно в то время, когда мастер писал «Мону Лизу».

Мур сыграет Диану Дуайер-Модестини - реставратора, которая увидела в картине что-то особенное и кропотливо ее восстановила. Она и все остальные были удивлены, когда полуразрушенное полотно за 1 000 долларов превратилось в самую дорогую картину, когда-либо купленную на аукционе Christie's за 450 миллионов долларов в 2017 году, до этого поменяв несколько хозяев.

В период между реставрацией и продажей происходило множество загадочных поворотов и споров в мире изобразительного искусства. Споры о полотне велись несколько веков, и оно переходила от одного владельца к другому. В 2004-м «Спасителя мира» приобрела на аукционе за 10 000 долларов группа арт-дилеров и обратилась к реставратору и специалисту по «старым мастерам» Роберту Саймону, который был уже тяжело болен. Его жена Диана взялась за проект, который выглядел как развалина. Модестини нашла под верхним слоем краски вещи, которые придавали ему авторитет шедевра, например, положение большого пальца, похожее на то, что да Винчи рисовал в других работах. В 2011 году отреставрированная работа была выставлена в Лондоне и вызвала огромный интерес во всем мире.

«Спасителя мира» хотели приобрести несколько мировых музеев, но их обошел брокер Ив Бувье, который купил картину для передачи российскому миллиардеру Дмитрий Рыболовлеву. Последний пришел в ярость, обнаружив, что арт-дилер продал ему шедевр за цену, вдвое превышающую ту, что заплатил сам, что заставило олигарха посвятить себя разорению посредника через суды. От картины, которая к этому моменту снова пришла в плачевное состояние, Рыболовлев решил избавиться.

В преддверии торгов Christie's провели невероятную пиар-кампанию с участием мировых звезд уровня Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лопес. Потенциальный покупатель на аукционе 2017 года так и не заявил о себе, но широко распространено мнение, что это Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии. Согласно сделанному после торгов заявлению, картина признана подлинником Леонардо да Винчи, но искусствоведы продолжают спорить об этом. Более того, доподлинно неизвестно, где в данный момент находится «Спаситель мира», которого планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби. По одним данным, полотно было украдено, по другим – хранится на яхте принца.

Как сообщает Deadline, Мур станет исполнительным продюсером проекта. Джон Рекуа и Гленн Фикара («Фокус», «Не сработало») выступят в роли режиссеров. Ранее они снимали Джулианну в картине «Эта дурацкая любовь». Сценарий пилотного эпизода написала Джиллиан Уикс, она выступит в качестве шоураннера.

Производством занимаются Studiocanal, The Picture Company, Entertainment 360 и Zaftig Films.