Дэниел Рэдклифф получил премию «Тони»

Американская театральная лига объявила лауреатов премии «Тони»-2024 за достижения в области американского театра. Одним из победителей в этом году оказался британский актёр Дэниел Редклифф, наиболее известный по роли Гарри Поттера в одноимённой фантастической саге.

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Артист удостоился награды за выдающуюся роль в мюзикле Merrily We Roll Along («Весело мы катимся»). Что интересно, это была первая номинация для Рэдклиффа — актёру удалось получить «Тони» с первой же попытки.

В своей речи британец поблагодарил своих родителей и жену Эрин, а также своего сына, которому недавно исполнился год. Благодаря его рождению актёр гораздо больше времени начал проводить дома с семьёй и взял перерыв в большом кино.