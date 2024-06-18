Ушла из жизни звезда фильма «Мужчина и женщина»

Эме была номинирована на премию "Оскар". Всего на ее счету - порядка двух десятков номинаций и наград, включая "Золотой глобус".

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Об уходе иконы сообщила ее дочь Мануэла в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в России экстремисткой). Эме скончалась сегодня утром в своем доме в Париже в окружении родных.

Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус (настоящее имя) родилась в Париже в 1932 году. Снималась с 1940-х. Фильмография - более ста пунктов: "Сладкая жизнь" (18+) и "8 с половиной" (18+) Феллини, "Страшный суд" Де Сики, "Лола" Деми, "Содом и Гоморра" Олдрича, "Трагедия смешного человека" (18+) Бертолуччи.

Актриса трижды была замужем, в том числе за актером Альбертом Финни. Мануэла - ее единственная дочь от актера и режиссера Никоса Папатакиса, бывшего мужа советской актрисы Светланы Данильченко ("Белорусский вокзал", "Вечный зов").