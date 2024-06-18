Сара Джессика Паркер, звезда культового сериала «Секс в большом городе», на протяжении всей своей актерской карьеры сталкивалась с непониманием и критикой из-за своей внешности. Несмотря на впечатляющий талант и харизму, ее нестандартная внешность часто становилась предметом обсуждений и оскорблений.

С самого начала своего пути в Голливуде Сара Джессика Паркер неоднократно слышала, что она недостаточно красива для больших ролей. Ее необычные черты лица и стройная фигура расходились с привычными стандартами красоты того времени. Критики и СМИ регулярно включали ее в списки «самых некрасивых» и «самых непривлекательных» актрис.

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Однако, несмотря на постоянные нападки и сомнения в ее внешних данных, Паркер упорно шла к своей цели. Ее талант, харизма и трудолюбие в итоге перевесили навязанные стереотипы. Роль Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе» сделала ее иконой стиля и одной из самых влиятельных актрис своего поколения.