Солист «Иванушки International» рассказал, кто из актеров мог его сыграть

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, какие актеры могли сыграть роли музыкантов группы. Об этом он заявил в интервью «Страсти» на премьере фильма «Тур с Иванушками».

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«Меня лично должен сыграть какой-то молодой актер. Кирилла может сыграть Безруков. А Андрея может сыграть тоже Безруков. Нет, Кирилла может Дюжев сыграть, а Андрея — Безруков», — высказался исполнитель.



Он также рассказал, что самое необычное делали для группы фанаты.

«Нас везде встречают, за нами до сих пор ездят, и нам везде готовят еду. Очень много. У нас все фанатки позитивные. Негативных нет. Негативные у других групп», — рассказал Туриченко.



На днях Кирилл Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная».