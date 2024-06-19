Умерла 85-летняя советская актриса Торгын Тасыбекова

На 86-м году жизни 18 июня скончалась советская и казахская актриса Торгын Тасыбекова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации Казахстана. Причина смерти народной артистки Казахской ССР не уточняется.

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Торгын Тасыбекова родилась в 1938 году в поселке Ынтымак Алма-Атинской области Казахстана. В 1957 году поступила на актерский факультет Алма-Атинской консерватории. По окончании служила ведущей актрисой в Казахском академическом театре драмы им. М. Ауэзова. На большом экране играла в фильмах "Крылья песни" о казахской народной певице Майре, "Ее домбры был верен звук", "Невозможные дети", "Оазис Любви".