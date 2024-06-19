Натали Портман хочет еще раз сыграть Джейн Фостер в Marvel

Во время недавнего интервью изданию Total Film Натали Портман поговорила про роль Джейн Фостер в киновселенной Marvel и потенциальном возвращении к ней.

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По словам актрисы, она бы с радостью вернулась к своей героини, поскольку работать с её образом «было очень весело». Портман подчеркнула, что ей понравилась работать с Тайкой Вайтити, Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон. К тому же артистка очень сильно любит Австралию.

Вернулись ли я к Джейн? Понятия не имею. Имею в виду, меня никто об этом не просил. Так что я не знаю. Но, конечно, работать было очень весело. Я отлично провела время, работая над фильмом. Мне понравилось работать с Тайкой, Крис был великолепен, как и Тесса. Я смеялась целыми днями.



Впервые в роли Джейн Фостер актриса появилась в первой части «Тора», а в последний раз она сыграла героиню в «Торе 4». Там Джейн эволюционировала в Могучего Тора — женскую версию бога грома и молний.