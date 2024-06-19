Энтони Старр скоро покажет лучшую актерскую игру за Хоумлендера

По словам шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке, Энтони Старр, играющий в шоу Хоумлендера, в четвёртой серии покажет один из своих лучших перформансов за персонажа. Похоже, в грядущем эпизоде будет какая-то эмоциональная сцена, с которой Старр блестяще справился.

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Крипке также призвал наградить Энтони «Эмми» за выдающуюся актёрскую игру и проделанную работу над своим героем.

Дайте этому человеку «Эмми».



Четвёртый сезон «Пацанов» уже стартовал. Для просмотра на Amazon Prime Video доступно три первых эпизода. Следующая серия выйдет уже завтра — в ней, судя по всему, и увидим то, о чём говорит Крипке.

Четвёртый сезон проекта приняли прохладнее первых трёх. Зрители, как и критики, оценили новый сезон тоже слабее предыдущих.