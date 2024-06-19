Умер актер Михаил Мальченко, игравший в "Собачьем сердце"

Ушел из жизни заслуженный артист РФ Михаил Мальченко, советский российский актер театра, кино и телевидения.

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Мальченко родился в 1946 году. В 1965-м окончил Ростовское театральное училище. В 1965-1980 годах - актер Ростовского драмтеатра, с 1980 года - ставропольского.

Среди сценических работ - "Собачье сердце" (профессор Преображенский), "Пигмалион", "Дядя Ваня" (Войницкий), "Мадам Бовари" (Шарль Бовари), "Женитьба" (Жевакин), "Васса Железнова" (Михайло Васильев), "Белая гвардия" (Тальберг), "Полет над гнездом кукушки" (Хардинг), "Чайка" (Сорин), "Ревизор" (Ляпкин-Тяпкин), другие.

Экранный дебют - "Бамбус" 1969-го, далее - социальная драма 1988 года "Брат, найди брата!", ленту сняла известная советская актриса Сильвия Сергейчикова, музыку написал Евгений Дога.

Об уходе актера сообщили вчера в Ставропольском академическом театре драмы, не называя причину смерти.