Умерла актриса Нэнси Маккензи - «голос» Мардж из «Симпсонов»

14 июня на 82-м году жизни в Мехико, в Мексике, скончалась Нэнси Маккензи. Маккензи была актрисой кино, сериалов, теленовелл и артисткой озвучания и дубляжа. В частности - в Латинской Америке ее голосом говорит Мардж Симпсон, жена Гомера, мать Лизы и Барта, в первых пятнадцати сезонах шоу.

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Об уходе артистки в соцсети сообщили ее "дети" - латиноамериканские "голоса" Лизы и Барта - и актер Умберто Велес, ее экранный муж.

Также некролог появился в аккаунтах New Art Group, студии, дублирующей "Симпсонов" на испанский.

Нэнси Макензи родилась в 1942 году в Лиме, Перу. В бизнесе - с начала 1960-х: перуанские теленовеллы "Маленькие женщины" и "Десять грехов человека", мексиканские "Головокружение", "Пустая колыбель", "Руби", другие.