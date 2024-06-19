Бесячие фото из отпуска: как отдыхает Кристина Асмус

Кристина Асмус отправилась в отпуск на Бали и уже порадовала поклонников пляжными фото. Также актриса поделилась восторженным впечатлением о качестве сервиса на острове и показала номер, в котором они вместе с дочерью остановились. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Бесячие фото в купальнике из отпуска через три, два, один», — написала знаменитость и опубликовала странный снимок в халате.



Однако некоторые подписчиков знаменитости не оценили ее курортные фотографии. Часть комментаторов предположили, что Асмус переживает из-за свадьбы бывшего мужа Гарика Харламова.

«Выглядите просто отвратительно. Это реакция на свадьбу бывшего такая?», «Очень пошло выглядите, просто отвратительно...», — написали поклонники звезды на ее странице звезды в соцсетях.



Другая же часть фолловеров оценила фигуру актрисы.

«Прекрасно выглядите и с короткой стрижкой вам гораздо лучше!», «Фигура – просто огонь…», — поддержали Асмус поклонники.



Снимки, разделившие подписчиков Кристины Асмус на два лагеря — в галерее «Рамблера».