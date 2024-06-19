Муза режиссеров и парфюмеров: чем очаровывала Анук Эме

Анук Эме – икона парижского стиля с лицом настоящей богини. Ее кинематографическая карьера длилась семь десятилетий, наполненных сотнями ролей и десятками престижных мировых наград. Ее изысканность и утонченность делали ее воплощением французской элегантности. Недаром Унгаро посвятил ей свой лучший аромат «Дива».

Любимая

Франсуазе Юдит Сорье Дрейфус было всего четырнадцать, когда она дебютировала в фильме «Дом у моря». Режиссер посчитал ее имя слишком длинным для титров, и так появилась Анук Эме. Она не планировала связывать свою жизнь с кинематографом, но судьба распорядилась иначе.

Анук мечтала стать балериной несмотря на то, что родилась в семье актеров. Талант она унаследовала от родителей, а природа щедро одарила ее красотой и грацией. Жизнь же предопределила ей быть любимой – режиссерами, мужьями, дочерью и зрителями. Имя Анук означает «любимая» не случайно.

Родившаяся в Париже, Франсуаза столкнулась с ужасами Второй мировой войны в восемь лет, когда в 1940 году город оккупировали немцы. Постоянные облавы, антисемитские акции и гибель бабушки с дедушкой в Освенциме оставили неизгладимый след в ее сердце.

Мужчина и женщина

Первая большая роль пришла к Анук еще в 17 лет. Но по-настоящему судьбоносные картины случились с ней позже. После знакомства в Федерико Феллини она приобрела настоящую популярность. Для этого режиссера она стала музой и вдохновением. Анук сыграла не в одной его картине, каждая из которых была принята зрителями и критиками с восторгом. Ее актерская карьера лишь набирала обороты. И вскоре режиссер Клод Лелуша предложил ей роль в фильме «Мужчина и Женщина».

История о случайной встрече и вспыхнувшей любви принесла фильму Золотую пальмовую ветвь и два Оскара. В 1967 году фильм удостоился премии «Золотой глобус», а Анук была признана лучшей актрисой драмы. Несмотря на успех, звездная болезнь обошла ее стороной. Она оставалась простой, элегантной женщиной, которой были чужды «звездные замашки».

Личная жизнь

Безусловно успешная в карьере, Анук не могла сказать, что так же хорошо складывается ее личная жизнь.

Мужчины Анук утверждали, что она живет только тогда, когда страдает между романами.

Ее личная жизнь была полна страстей. Она не терпела в отношениях никакой лжи и фальши, никогда шла на компромиссы с мужчинами и безжалостно уходила, если понимала, что чувства начинают угасать.

Анук влюблялась часто, но ее романы были недолговечны. Она 4 раза была замужем.

Первый брак с Эдуардом Зиммерманом, французом еврейского происхождения, распался через год. Во время съемок одной из картин, на площадке у Анук завязался роман со своим партнером, который годился ей в отцы. Но вскоре она вышла замуж за режиссера этого фильма Нико Папатакиса. Этот союз продержался четыре года. Во время брака Анук родила дочь. Но семейная жизнь съемок, без страстей, к которым она уже привыкла, вогнали актрису в отчаяние. Вскоре Анук и Нико развелись.

Через некоторое время после развода красавица повстречала Пьера Бару - известного актера и музыканта. Страсть между ними вспыхнула моментально и вскоре пара сыграла свадьбу.

К сожалению, этот брак также распался спустя непродолжительное время. Анук, следуя своим принципам, ушла, как только почувствовала, что ее чувства угасают.

Четвертый брак с Альбертом Финни также закончился разводом.

Анук любили мужчины, ею восхищались и готовы были свернуть ради нее горы. Даже сам Федерико Феллини признавался, что был влюблен в Анук. Но своего настоящего счастья она так и не нашла.

Видимо, судьбой ей было предначертано быть «любимой».