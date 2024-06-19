Анна Пескова рассказывает о фильме «Тур с Иванушками»

20 июня в прокат выходит ностальгическая комедия про популярную поп-группу «Тур с Иванушками». Одну из главных ролей — девушку по имени Ася — в картине сыграла Анна Пескова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Анна, что привлекло вас в этом фильме?

— Когда я впервые взяла в руки сценарий, то эта история показалась мне очень доброй и светлой. Все то, чего сегодня так не хватает в нашем кинематографе и телевидении. Песни «Иванушек» мне знакомы с детства. Поэтому захотелось стать сопричастной к этому проекту. Когда узнала, что режиссером выступит Марк Горобец, поняла, что этот фильм сможет стать настоящим кинохитом. Ну и сама история о воплощении детской мечты, о любви, о дружбе, о взаимопомощи — это все меня так же привлекло.



— Расскажите о вашей героине Асе. Какая она?

— Моя Ася — молодая красивая женщина, которая в юности столкнулась с неуверенностью в себе, и эти отголоски слышны и во взрослой жизни. В детстве она была чуть крупнее своих подруг, и теперь вся ее жизнь посвящена подсчету калорий. Мне это знакомо, лет в 10 я тоже была пышечкой и жутко переживала из-за этого. Повзрослев, фанатично взялась за внешность, стала изнурять себя спортом и диетами. Спасибо мамочке, которая быстро это заметила и сказала: «Взрослеющий организм все сам приведет в норму, никакая ты не толстушка, все у тебя прекрасно».



— Были ли какие-то особые моменты во время съемок?

— Конечно, запомнилось наше знакомство с «Иванушками». В первый съемочный день ребят мы снимали финальную сцену фильма в гостинице «Жемчужина», где героини встречаются с «Иванушками». Андрей Григорьев-Апполонов выбегал на балкон, указывал на закатное солнце: «Девчонки, смотрите, как здорово, какое золотое солнце, а у вас к тому же золотые волосы, вы в кадре все прям золотитесь». И мы все много смеялись. Перед началом съемок ребята волновались, но благодаря шуткам и смеху волнение пропало. Для «Иванушек» это был первый опыт съемок в большом кино, и они справились прекрасно!



— А сами вы слушаете группу «Иванушки International»? Какие у вас музыкальные предпочтения?

— Да, конечно, в детстве я с удовольствием слушала наших артистов, чего не могу сказать о дне сегодняшнем. С одной стороны, хорошо, что сейчас, в эру интернета, каждый может выложить свою песню и проснуться знаменитым. Но мне как слушателю уследить за всеми артистами, появляющимися на нашей эстраде, просто физически невозможно. Сейчас я слушаю классическую музыку, аудиокниги. А в детстве в моем плеере были «Иванушки», «Отпетые мошенники», «Руки вверх», Андрей Губин, Алсу, группа «Лицей» и даже Линда…



— В 2017 году вы стали мамой. Сложно ли совмещать карьеру и воспитание ребенка?

— Я самый настоящий трудоголик, который не может сидеть без дела. В фильме «Донбасс. Окраина» снималась на последних месяцах беременности. Но когда дочка родилась, взяла паузу. Отказывалась от съемок, для которых нужно было надолго уезжать из дома. Долго — это несколько месяцев ты работаешь шесть дней в неделю в другом городе или даже стране. Мне хотелось как можно больше времени проводить с мужем и дочкой, смотреть, как Настенька растет. Успеть все, считаю, невозможно. Важно расставить приоритеты и получать удовольствие от каждого момента в жизни. Детство ребенка пройдет быстро, первый шаг, первое слово — они не повторятся, поэтому мой выбор был очевиден.



ДОСЬЕ

Анна Пескова родилась 11 ноября 1985 года в Челябинске.

Наиболее известна по ролям в таких телевизионных сериалах, как «Тест на беременность» (2014), «Фамильные ценности» (2015), «Бумеранг» (2017).

Анна Пескова — лауреат премии Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Имеет опыт продюсерства.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Верите ли вы в приметы?

— У меня был непростой период жизни, когда я о многом переживала, не было уверенности в своих силах. Тогда я соблюдала многие приметы, внимательно относилась к суевериям. Но однажды я сделала осознанный выбор, отказавшись от них. Сказала себе: пусть черные кошки переходят дорогу спокойно! И с тех пор у меня нет никаких примет!



— Что для вас самое сложное в актерской карьере?

— Что бы ни происходило, я люблю свою профессию. И за ее трудности в том числе. Например, наша работа нестабильна: сегодня ты снимаешься в двух проектах подряд, а потом наступает долгое затишье. Тяжелый график — шесть дней в неделю по 12–14 часов, иногда долгими экспедициями, из-за которых ты по нескольку месяцев не видишь родных. Опасные сцены — хотя я зачастую сама вызываюсь делать трюки. Например, ныряла в ледяную прорубь, забиралась на дерево высотой с пятиэтажный дом, спускалась с отвесной скалы.



— А если не актерство, то по какому пути пошли бы?

— Возможно, продолжила бы работать на телевидении (Анна Пескова получила звание «Лучшая телевизионная ведущая» в 2007 году. — «ВМ»), а может, стала бы дизайнером интерьеров или ландшафтов — очень люблю заниматься обустройством нашего участка. А еще, как ни странно, меня могла бы увлечь профессия юриста.



— О чем вы мечтаете?

— Чтобы все жили в мире и согласии, чтобы были счастливы и здоровы.



— Есть ли какие-то секреты красоты, которые помогают вам поддерживать хорошее состояние кожи во время сложного съемочного дня?