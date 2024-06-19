Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о своем необычном хобби

Известная российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что в свободное время ей нравится создавать различные предметы декора. Своим необычным хобби она поделилась в интервью изданию «Телепрограмма».

© Lenta.ru

Артистка на протяжении нескольких лет «специализируется» на дизайнерском украшении новогодних елок, рождественских венков, а также гирлянд. Помимо этого, она прошивает объемные холсты и изготавливает «живые» картины, люстры и арт-композиции.

«В прошлом году часть выставляла в кукольной галерее. Правда, сейчас все, что было сделано, раздарила, поэтому буду создавать новые. Есть идея делать дизайнерские игрушки, продумываю эскизы. Хочу еще освоить точечную роспись и выполнять в своем стиле», — поделилась планами Ксенофонтова.



Актриса сообщила, что в данный момент она изготавливает предметы декора у себя дома, однако добавила, что в будущем собирается открыть собственную мастерскую и расширить команду, пригласив в нее дизайнеров.

«Знаете, это недешево. Все стоит приличных денег: начать с того же склада для хранения елок», — призналась она.



Ксенофонтова отметила, что в своей деятельности она не ориентируется на тренды — большая часть идей рождаются у нее в голове.

«Меня вдохновляет изучение дизайнерских находок (в разных сферах — от архитектуры и интерьера до одежды) с точки зрения истории, эволюции — эти идеи трансформируются в голове в нечто свое», — заключила она.



Ранее актер Юрий Стоянов рассказал о своем увлечении столярным делом.