Новый муж, третий ребенок, проблемы с деньгами: как живет Дарья Мельникова

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась видео с новым мужем и ребенком на руках. Что известно о браке актрисы, с какими финансовыми трудностями она сталкивалась?

© РИА Новости

Что известно о новом муже и третьем ребенке Мельниковой

До недавнего времени Мельникова считалась матерью двоих детей. Актриса родила сыновей Артура и Марка от своего коллеги по цеху Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2021 году супруги официально расторгли свой брак.

В соцсетях Дарья Мельникова редко делится подробностями личной жизни. Лишь в апреле этого года знаменитость впервые показала нового возлюбленного. Избранником артистки стал актер Роман Набатов. 19 июня выяснилось, что Дарья тайно вышла за него замуж.

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость разместила ролик, на котором она показывает подготовленный для возлюбленного подарок. В конце видео Дарью запечатлели с новорожденным малышом на руках.

«Сколько насчитали сюрпризов?» — подписала публикацию артистка.



Поклонники оказались в полнейшем шоке от увиденного. Знаменитость назвала Романа Набатова мужем, хотя ранее о свадьбе не говорила. Также фанаты не понимают, что за малыш на руках у Дарьи.

«У нее есть ребенок?» <...> «Муж? Ребенок? В любом случае, поздравляю» <...> «Тут, похоже, и для нас сюрприз. И про мужа, и про третьего ребенка», — написали подписчики Мельниковой.



Правда ли, что у Мельниковой были финансовые трудности

В феврале актриса опубликовала на своей странице в социальной сети объявление для абитуриентов, которые готовятся поступать в театральные вузы. Мельникова выразила готовность помочь будущим артистам и поделиться опытом, однако такие услуги не будут бесплатными. Как отметила звезда «Папиных дочек», цена «будет доступной, как в "Пятерочке"».

«Пока есть время, готова онлайн позаниматься с поступающими в театральное. Никаких гарантий, но в процессе может быть полезно и интересно. Так что, если вы абитуриент, — я на связи, пишите в директ. Не бесплатно, но доступно (как в "Пятерочке")», — написала Дарья.



Поклонники артистки предположили, что звезда может испытывать финансовые трудности. Некоторые пользователи задаются вопросом, почему актрисе не могут помочь близкие люди, которые знают о ее непростой ситуации.

«А где коллеги, родственники, друзья? Совсем некому помочь? Добрых людей много, и они помогут Дарье справиться с проблемами и трудностями! Я в это верю! Дарье сил и здоровья в этот непростой для ее семьи период! Держитесь!» — отмечается в комментариях под соответствующей новостью в группе «Новости шоу-бизнеса» в социальной сети «ВКонтакте».



Другие поклонники оценили иронию Дарьи по поводу платы за помощь начинающим актерам. При этом они пожелали артистке успехов в ее начинаниях.

«Разорилась до "Пятерочки"? Шутка. На самом деле Дарья — большой молодец, успехов ей!» — пишет один из пользователей.



Чем знаменита Дарья Мельникова

Артистка родилась 9 февраля 1992 года в Омске. Первой ее киноработой стала главная роль в фильме «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». Режиссер фильма Юрий Морозов и актриса Оксана Сташенко заметили Мельникову на Фестивале визуальных искусств в детском лагере «Орленок», где она танцевала со своим хореографическим ансамблем. За исполнение главной роли в этой картине актриса отмечена двумя кинонаградами.

С 2007 по 2013 год снималась в телесериале «Папины дочки», который принес ей огромную популярность. Также зритель запомнил Мельникову по роли Чумы в детективной драме режиссера Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» (2012 год).

Помимо этого, актриса сыграла в таких проектах, как «Гагарин. Первый в космосе», «Однажды», «Гетеры майора Соколова», «С пяти до семи», «ЮЗЗЗ», «Волшебный участок» и других. В популярном сериале «Король и Шут» Мельникова исполнила роль жены Михаила Горшенева в биографическом повествовании о культовой группе, а в фэнтезийной части проекта она сыграла одну из героинь песен коллектива — Вдову.