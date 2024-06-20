Николь Кидман отмечает 57-летие

Сегодня свой 57-й день рождения отмечает звезда «Мулен Ружа» и «Догвиля» Николь Кидман.

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Актерская карьера актрисы из Австралии началась в 1982 году. 15-летняя Николь сыграла в ремейке классического австралийского фильма «Рождество в лесу». Мировая известность к ней пришла после выхода сериала «Бангкок Хилтон». Затем были «Мертвый штиль», «Холодная гора», «Догвилль», «Мулен Руж» и другие работы. В 2003 году за роль в фильме «Часы» актриса получила «Оскара».

Сегодня Кидман одна из самых успешный актрис Голливуда. На ее счету почти 100 работ в кино. В 2010 году совместно с Пером Саари актриса открыла продюсерскую компанию Blossom Films. Фирма продюсировала такие проекты, как: «Кроличья нора», «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад» и другие.

Звезда счастлива в браке. С 2006 года она замужем за музыкантом Китом Урбаном. Пара растит дочерей Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Также в браке с Томом Крузом она усыновила дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

Кстати, Кидман стала первой актрисой, которая получила почти 4 млн долларов за то, что снялась в четырехминутном рекламном ролике Chanel. За это голливудская звезда попала в Книгу рекордов Гиннеса.