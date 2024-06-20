«Прежде чем мы все состаримся». Голди Хоун хочет снять фильм со своей знаменитой семьей
Известная американская актриса, звезда кинолент "За бортом" и "Смерть ей к лицу" Голди Хоун призналась, что хочет снять фильм с членами своей семьи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"... прежде чем мы все состаримся, было бы так здорово снять фильм вместе. Не так ли? Это было бы так весело и так безумно".
Хоун состоит в отношениях с актером Куртом Расселом с 1983 года. В его профессиональной копилке почти две сотни работ. В их числе "Трасса 60", "Омерзительная восьмерка", "Нечто" и "Мечтатель".
У звездной пары четверо детей, трое из которых также являются актерами.
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