«Прежде чем мы все состаримся». Голди Хоун хочет снять фильм со своей знаменитой семьей

Известная американская актриса, звезда кинолент "За бортом" и "Смерть ей к лицу" Голди Хоун призналась, что хочет снять фильм с членами своей семьи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Смерть ей к лицу

"... прежде чем мы все состаримся, было бы так здорово снять фильм вместе. Не так ли? Это было бы так весело и так безумно".



Хоун состоит в отношениях с актером Куртом Расселом с 1983 года. В его профессиональной копилке почти две сотни работ. В их числе "Трасса 60", "Омерзительная восьмерка", "Нечто" и "Мечтатель".

У звездной пары четверо детей, трое из которых также являются актерами.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что создатель культового "‎Поезда в Пусан" снимает новый триллер для Netflix.