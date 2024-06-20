Как Джуд Лоу справился с обрушившейся на него славой и критикой

В 1998 году тогда ещё молодой Джуд Лоу, который сейчас снимается в новой драме «Игра королевы», уже имел процветающую актёрскую карьеру. Однако он всё ещё жил в относительной безвестности, если говорить о международной славе. Британец родился и вырос в Лондоне, несколько раз успешно выступал в театре, а также был постоянным персонажем телешоу BBC, где и познакомился со своей будущей женой Сэди Фрост. Но когда он появился в уже культовом фильме «Талантливый мистер Рипли» в 1999 году вместе с Мэттом Дэймоном и Гвинет Пэлтроу, всё изменилось навсегда.

«Это был просто замечательный период в моей жизни. Мне казалось, что всё, что я надеялся получить от актёрства и карьеры, уже произошло», — говорит Лоу, которому сейчас 51 год. Поначалу в жизни Джуда всё было просто сказочно.«Я работал с прекрасным режиссёром, с очень интересным молодым актёрским составом. Я играл парня, который просто играл джаз, катался на лодке, плавал в океане и ел вкусную еду в прекрасных местах», — поделился Джуд.



Фильм имел огромный успех, поэтому, по словам Лоу, в одночасье он стал знаменитым. Дело было не только в том, что его вдруг стали приглашать на такие громкие мероприятия, как «Золотой глобус» и «Оскар», но и в получении тонны предложений поработать с лучшими режиссёрами. А его личная жизнь внезапно стала горячей темой для обсуждения.

«Я думаю, что внезапно появилось ожидание и внимание к выбору, который я делал, например к тому, с кем я работал. И в конце концов, то, что происходило в моей личной жизни, тоже подвергалось тщательному изучению. И всего этого было немало. Я был так молод», — вспоминает актёр.



Лоу женился на актрисе Фрост, которой сейчас 59 лет, в 1997 году, у пары трое детей. Они развелись в 2003 году, и сейчас актёр понимает, что был слишком занят работой, чтобы признавать это.

«Сейчас я оглядываюсь назад: моему старшему сыну уже 27, а я был не намного старше. Честно говоря, я оглядываюсь назад и очень горжусь этим. Думаю, я справился со всем довольно хорошо», — подытожил Лоу.



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Источник фото: Gettyimages