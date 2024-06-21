Умер канадский актер Дональд Сазерленд

На 89 году жизни в Майами после долгой болезни умер знаменитый Дональд Сазерленд - канадский актер, сыгравший в фильме Федерико Феллини "Казанова" и сразу обретший мировую известность. Его набеленное лицо римского патриция, его уникальная, как бы заторможенная пластика стали эмблематичны для мирового кино высшего разряда.

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Его успешная кинокарьера длилась более семи десятилетий и принесла множество наград, включая премию "Эмми", две премии "Золотой глобус" и премию "Выбор критиков". Его имя включено в канадскую и голливудскую Аллеи славы. Почта Канады выпустила марку в его честь, отмечая его карьеру как одного из самых уважаемых и разносторонних актеров страны. Среди наиболее популярных его картин "Грязная дюжина", "Чёртова служба в госпитале МЭШ", "Герои Келли", "Клют", "День саранчи", "Обратная тяга", "Ограбление по-итальянски", "Гордость и предубеждение". Из последних ролей - во франшизе "Голодные игры" и "Падение Луны".

Работать он начал в 14 лет в качестве новостного корреспондента провинциальной радиостанции. Учился в университете Торонто, был там членом комедийной труппы "UC Follies". Потом раздумал становиться инженером и улетел в Великобританию, чтобы учиться в лондонской Академии музыки и драматического искусства.

Его актерская карьера началась в театрах Шотландии, а в 60-е годы он стал играть небольшие роли в британских фильмах и на ТВ. Снимался вместе с Кристофером Ли в фильмах ужасов ("Замок живых мертвецов", "Дом ужасов доктора Террора"). В 1968 году, после успеха в британском фильме "Грязная дюжина", перебрался в Голливуд. Во время съемок отмеченного премией "Оскар" детективного триллера "Клют" сблизился с партнершей по картине Джейн Фонда, с которой вместе снялся в антивоенном фильме "F.T.A".

Он помог запустить популярный в мире канадский телесериал "Свидетель вчерашнего дня", сыграв роль монреальского доктора Нормана Бетьюна. В 1978 году снялся в комедийном фильме "Первое большое ограбление поезда" вместе с Шоном Коннери, что обеспечило картине финансовый успех. Широкое признание получила его работа в фильме в фильме Бернардо Бертолуччи "Двадцатый век". Снимался у таких режиссеров, как Роберт Олтмен, Роберт Эдвардс, Джо Райт, Энтони Мингелла, Вольфганг Петерсен, Джоэл Шумахер, Клинт Иствуд, Барри Левинсон. Всего в его фильмографии более 320 названий.

Он отец известного голливудского актера Кифера Сазерленда.