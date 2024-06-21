Лучшие роли Райана Гослинга: топ-10 фильмов

В июне 2024 года в сети появились Райан Гослинг — актер, который, кажется, успел попробовать себя во всех известных жанрах кинематографа. «Лента.ру» вспоминает лучшие роли Гослинга в кино — от наивного Кена до Нила Армстронга — и без спойлеров рассказывает об их сюжете и актерском составе.

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Как Райан Гослинг попал в кино

Райан Гослинг родился 12 ноября 1980 года в канадском городе Лондон. Его первое появление на телевидении состоялось в детском шоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney. Вместе с двенадцатилетним актером в передаче снимались и другие будущие звезды: Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. В конце 1990-х Райан Гослинг играл в малоизвестных комедийных телесериалах («На волне успеха», «Мурашки»), а когда ему исполнилось 19 лет, решил попробовать себя в большом кино. В 2000 году Гослинг снялся в драме «Вспоминая Титанов», а всего через год впервые получил главную роль в масштабном проекте. В картине «Фанатик» актер сыграл Дэнни Балинта, молодого еврея-неонациста. Сам Гослинг назвал этот фильм тем проектом, который подарил ему нынешнюю карьеру.

Отсчет убийств

Оригинальное название: Murder by Numbers

Год выхода: 2002

Жанр: детектив, криминальная драма

Режиссер: Барбет Шредер

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.2

В ролях: Сандра Буллок, Бен Чаплин, Райан Гослинг, Майкл Питт

Кого играет Гослинг: старшеклассника Ричарда Хэйвуда, который мечтает совершить идеальное преступление

В небольшом курортном городке происходит страшное преступление — в канаве на опушке леса находят тело молодой девушки. За расследование берутся опытный детектив Кэсси Мэйуэзер (Сандра Буллок) и ее напарник Сэм Кеннеди (Бен Чаплин).

В числе главных подозреваемых — дерзкие школьники Джастин (Майкл Питт) и Ричард (Райан Гослинг). Кажется, подростки уверовали в свою безнаказанность и решили совершить преступление, которое невозможно раскрыть. Однако вывести безбашенных юношей на чистую воду не так просто — у следствия не хватает улик, чтобы доказать их вину. Единственный способ раскрыть дело — добиться чистосердечного признания.

Кстати, именно на съемках этой картины Гослинг познакомился с Сандрой Буллок. После актеры больше года находились в отношениях, несмотря на большую разницу в возрасте: Буллок была старше избранника на 16 лет.

Дневник памяти

Оригинальное название: The Notebook

Год выхода: 2004

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Ник Кассаветис

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 7.8

В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел Макадамс, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс

Кого играет Гослинг: простого парня по имени Ной, который влюбляется в аристократку

Фильм «Дневник памяти» — история о том, что для настоящей любви никогда не бывает поздно.

Элли (Рэйчел Макадамс) — дочь обеспеченных аристократов, а Ной (Райан Гослинг) — простой юноша из низшего сословия. Случайное знакомство двух молодых людей перерастает в сильное чувство и счастливое лето, проведенное вместе. Однако разный социальный статус не позволяет влюбленным быть вместе — родители Элли не одобряют союз и увозят девушку из города. Ной не сдается и каждый день пишет ей трогательные письма, но они остаются без ответа.

Начавшаяся Вторая мировая война окончательно разлучает героев. В итоге Элли выходит замуж за успешного бизнесмена, а Ной, как и мечтал, приступает к реставрации старинного дома. Когда девушка узнает об этом, она решает отыскать Ноя — возможно, их любовь еще можно вернуть.

С Макадамс у Гослинга тоже приключился роман. Поначалу актеры недолюбливали друг друга и часто ругались, дошло даже до того, что Гослинг попросил у режиссера заменить Макадамс другой артисткой. В итоге в 2005 году стало известно, что исполнители главных ролей «Дневника памяти» встречаются и в жизни, но в 2007-м пара рассталась.

Ларс и настоящая девушка

Оригинальное название: Lars and the Real Girl

Год выхода: 2007

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Длительность: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Рейтинг IMDb: 7.3

В ролях: Райан Гослинг, Эмили Мортимер, Пол Шнайдер, Патриша Кларксон

Кого играет Гослинг: тревожного мужчину по имени Ларс, который влюбляется в секс-куклу

Живущий в небольшом американском городке Ларс (Райан Гослинг) проводит дни в тревоге и одиночестве. Он страдает гаптофобией — его пугают чужие прикосновения.

Тревожность Ларса увеличивается, когда коллега Марго (Келли Гарнер) начинает проявлять к нему интерес. Тогда напуганный мужчина решается на отчаянный шаг: он покупает секс-куклу и начинает уверять всех, что это реальная девушка — его невеста по имени Бьянка. Семья Ларса уверена, что он сходит с ума, но, по совету доктора, решает подыграть «влюбленному».

Роман куклы и человека с каждым днем выглядит все более настоящим и, к удивлению жителей городка, постепенно помогает Ларсу социализироваться.

Эта дурацкая любовь

Оригинальное название: Crazy, Stupid, Love.

Год выхода: 2011

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссеры: Гленн Фикарра и Джон Рекуа

Длительность: 1 час 58 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.4

В ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун

Кого играет Гослинг: обаятельного ловеласа Джейкоба Палмера

Закоренелый семьянин Кэл Уивер (Стив Карелл) уверен, что его жизнь идеальна — прекрасная супруга, очаровательные дети и большой дом. Семейное счастье рушится, когда любимая жена Эмили (Джулианна Мур) сознается в измене и заявляет, что хочет развестись.

Убитый горем мужчина отправляет в бар, чтобы обсудить свои несчастья со случайными собутыльниками. Там он и знакомится с харизматичным бабником Джейкобом Палмером (Райан Гослинг).

Палмер рассказывает Уиверу о прелестях холостяцкой жизни и решает обучить его искусству пикапа. Однако семьянин Кэл всю жизнь был верен своей возлюбленной — знакомства с девушками становятся для него настоящим испытанием.

Жена Райана Гослинга

В 2011 году Райан Голсинг начал встречаться с Евой Мендес, звездой франшизы «Форсаж». Актеры долгое время были друзьями, а их роман начался после совместной работы над фильмом «Место под соснами». Интересно, что именно Гослинг помог Мендес получить роль в этом проекте и лично попросил ее принять участие в съемках. В 2022 году Гослинг и Мендес официально стали мужем и женой. Пара воспитывает двух дочерей, Эсмеральду (родилась в 2014 году) и Амаду (родилась в 2016-м).

Охотники на гангстеров

Оригинальное название: Gangster Squad

Год выхода: 2013

Жанр: боевик, триллер, криминальная драма

Режиссер: Рубен Фляйшер

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.7

В ролях: Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пенн, Эмма Стоун, Ник Нолти

Кого играет Гослинг: сержанта Джерри Вутерса, который пытается избавить Лос-Анджелес от гангстеров

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1949 году. Власть в городе захватил Микки Коэн (Шон Пенн) — жестокий бандит, контролирующий оборот наркотиков и оружия, проституцию и даже полицию.

Остановить главаря преступной банды пытается небольшая группа полицейских во главе с ветераном войны Джоном О`Марой (Джош Бролин) и его другом Джерри Вутерсом (Райан Гослинг). В их команду входят самые надежные люди: эксперт по оружию, адвокат, технический гений и опытный стрелок, положивший сотню бандитов.

Героям придется проявить изобретательность и настоящее мужество, чтобы избавить город от авторитетного гангстера. Однако империя Коэна слишком обширна, а ставки — слишком высоки.

Ла-ла Ленд

Оригинальное название: La La Land

Год выхода: 2016

Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Дэмьен Шазелл Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.0

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж. К. Симмонс, Розмари ДеУитт

Кого играет Гослинг: пианиста Себастьяна, который мечтает открыть собственный джазовый клуб

Фильм, который вышел в 2016 году и уже успел стать классикой. Цепляющий саундтрек, потрясающий визуал и одна из самых трогательных историй любви.

В центре сюжета — начинающая актриса Миа (Эмма Стоун) и пианист-неудачник Себастьян (Райан Гослинг). Она мечтает стать кинозвездой, а он хочет открыть собственный джаз-клуб. Их случайная встреча быстро превращается в бурный роман, и вот влюбленные уже строят планы на совместное будущее. Однако когда к героям приходит профессиональный успех, отношения начинают трещать по швам.

Фильм Дэмьена Шазелла «Ла-ла Ленд» принес Гослингу «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в мюзикле или комедии» и номинацию на премию «Оскар».

Славные парни

Оригинальное название: The Nice Guys

Год выхода: 2016

Жанр: комедия, криминальный детектив, боевик

Режиссер: Шейн Блэк

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.4

В ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Энгаури Райс

Кого играет Гослинг: остроумного частного детектива по имени Холланд Марч

Классика бадди-муви и одна из лучших комедий XXI века. В то же время «Славные парни» — это немного старомодный боевик с остроумным юмором, лихо закрученным сюжетом и прекрасным кастом, атмосфера солнечного Лос-Анджелеса погружает в эпоху конца 1970-х.

Дело, за которое берется легкомысленный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг), поначалу не выглядит серьезным. Пожилая дама поручает ему отыскать девушку, похороны которой состоялись два дня назад. Детектив уверен, что убитая горем старушка просто выжила из ума, однако солидное вознаграждение убеждает его все же приступить к поискам.

Расследование выводит Марча на девушку по имени Амелия (Маргарет Куэлли) и сурового охранника Джексона Хили (Рассел Кроу), которого та наняла для собственной безопасности. Вскоре выясняется, что за Амелией охотятся серьезные люди, и ей требуется дополнительная защита.

Хили вынужден просить Марча о помощи — в одиночку он не сможет раскрыть запутанное дело и спасти Амелию. Постепенно герои понимают, что ситуация куда серьезней, чем им казалось изначально. Чтобы найти заказчика, непохожим друг на друга Марчу и Хили придется работать сообща.

Бегущий по лезвию 2049

Оригинальное название: Blade Runner 2049

Год выхода: 2017

Жанр: фантастический боевик, драма, триллер

Режиссер: Дени Вильнев Длительность: 2 часа 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 8.0

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Сильвия Хукс

Кого играет Гослинг: полицейского-репликанта Кея, который пытается распутать дело планетарного масштаба

Сиквел культового фантастического боевика «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в далеком 1982 году. Новый взгляд на мир будущего, возвращение Харрисона Форда к роли Рика Декарда и очень много неона.

К 2049 году природные ресурсы на Земле почти полностью исчерпались. Вместе с людьми на планете живут «репликанты» — искусственно созданные андроиды, которые выполняют самую опасную работу. Эти существа не способны испытывать человеческие эмоции и размножаться, но внешне почти неотличимы от людей.

Репликант Кей (Райан Гослинг) работает в полиции — он должен контролировать андроидов, которые начинают представлять угрозу для людей. Случайно полицейский узнает страшный секрет, от которого зависит будущее всего человечества. Чтобы докопаться до правды, Кей решает отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд) — бывшего сотрудника полиции, без вести пропавшего много лет назад.

Барби

Оригинальное название: Barbie

Год выхода: 2023

Жанр: комедия, фэнтези, семейный

Режиссер: Грета Гервиг

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.8

В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт МакКиннон и другие

Кого играет Гослинг: просто Кена

Главный хит лета-2023 — история о кукле, которая покидает сказочный Барбиленд, чтобы отправиться в реальный мир. Картина, которая простыми словами говорит о феминизме и остроумно высмеивает корпоративную культуру.

В один момент «стереотипная» Барби (Марго Робби) понимает, что ее беззаботная жизнь начинает разрушаться — кукольные ноги становятся плоскими, а в голове возникают ужасные мысли. Чтобы узнать, что с ней происходит, Барби решает отправиться в мир людей — там живет девочка, которая раньше с ней играла.

Компанию Барби составляет преданный Кен (Райан Гослинг), безответно в нее влюбленный. Оказавшись в реальном мире, герои выясняют, что в нем все совсем не так идеально, как в Барбиленде.

Один из самых ярких музыкальных номеров «Барби» — песня «Просто Кен» (I'm Just Ken) в исполнении Райана Гослинга. Хоть композиция и не получила «Оскар», выступление Гослинга на церемонии награждения точно вошло в историю.

Музыкальная карьера Райана Гослинга

Гослинг играет в инди-рок группе Dead Man’s Bones (в переводе с английского — «Кости мертвеца»), которую он основал вместе со своим другом Заком Шилдсом в 2008 году. Гослинг не только поет, но и играет на клавишных, гитаре и бас-гитаре. Первая и пока что единственная пластинка группы (она тоже называется Dead Man’s Bones) увидела свет в 2009 году. Кстати, изначально это должен был быть не музыкальный альбом, а саундтрек к пьесе о любви между монстром и призраком.

Каскадеры

Оригинальное название: The Fall Guy

Год выхода: 2024

Жанр: комедия, боевик

Режиссер: Дэвид Литч

Длительность: 2 часа 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.0

В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм

Кого играет Гослинг: профессионального каскадера Кольта Сиверса

Блистательная каскадерская карьера Кольта Сиверса (Райан Гослинг) оборвалась из-за трагической случайности. Он сорвал важный трюк, повредил спину и решил навсегда завязать с профессией.

Через полтора года Сиверс получает звонок от знакомого продюсера. Оказывается, его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант) работает над своим дебютным фильмом и просит Кольта приехать в Австралию на съемки. Каскадер принимает приглашение — он намерен вернуться в строй и вновь завоевать сердце Джоди.

Однако на площадке он узнает, что бывшая совсем не рада его возвращению. Ситуация осложняется, когда каскадер узнает истинную цель своей поездки — главная звезда фильма Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон) бесследно исчез. Отыскать пропавшего актера способен только Сиверс, который долгое время был дублером Райдера.

«Каскадеры» — фильм, наполненный искрометным юмором, красочным экшеном и невероятными трюками. Неудивительно, ведь режиссер картины Дэвид Литч и сам в прошлом работал каскадером — эту опасную профессию он знает изнутри.

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