Агата Муцениеце о премьере комедии «Тур с Иванушками»

В московском кинотеатре «Октябрь» 20 июня состоялся премьерный показ музыкальной комедии «Тур с Иванушками». На красной дорожке друг за другом проходили звёзды российского шоу-бизнеса и прежде всего актрисы, исполнившие главные роли в фильме и, конечно же, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко.

© runews24.ru

Одна из них - Агата Муцениеце. На премьере она была со своим новым возлюбленным, ведущим Иваном Чуйковым. Оба были в чёрном.

Актриса отметила, что волнуется перед показом фильма.

В комедии «Тур с Иванушками» рассказывается история трёх подруг, которые рванули вслед за группой «Иванушки International» в тур по югу страны, наплевав на все проблемы. Так они решили исполнить свою детскую мечту и познакомиться со своими кумирами.

Между тем сама Муцениеце призналась, что не была фанаткой «Иванушек», хотя знает все их песни наизусть.

«Фанатела же я от Эминема, плакаты висели по всему дому. Я представляла, что буду его женой, целовала фотографии, он мне снился. «Иванушки» тоже супер, но ярой поклонницей группы не была», - рассказала актриса.



Отметим, Агата уже познакомила своих детей с новым избранником. В апреле Муцениеце и Чуйков появились на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.