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Винсент Д'Онофрио рассказал, появится ли Кингпин во вселенной Marvel от Sony

В недавнем интервью изданию Collider Винсент Д'Онофрио рассказал, что понятия не имеет, когда его персонаж, Кингпин, появится во вселенной Marvel от Sony.

Винсент Д'Онофрио рассказал, появится ли Кингпин во вселенной Marvel от Sony
© Кадр из сериала «Сорвиголова»

Актёр дебютировал в сериале «Сорвиголова» от Netflix, а затем появлялся в «Соколином глазе» уже в рамках киновселенной Marvel. Следующее появление должно состояться в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». А вот планируется ли добавлять героя в киновселенную Sony, пока вопрос.

Итак, есть персонажи — персонажи Marvel, придуманные Marvel — которые оказались между Marvel и Sony. Мой персонаж находится в такой ситуации, в отличие от Чарли Кокса. Так что я не знаю, касаются ли эти сделки Кингпина.
Актеры
Сорвиголова
Чарли Кокс
Винсент Д'онофрио
Netflix