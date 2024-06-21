Винсент Д'Онофрио рассказал, появится ли Кингпин во вселенной Marvel от Sony

В недавнем интервью изданию Collider Винсент Д'Онофрио рассказал, что понятия не имеет, когда его персонаж, Кингпин, появится во вселенной Marvel от Sony.

© Кадр из сериала «Сорвиголова»

Актёр дебютировал в сериале «Сорвиголова» от Netflix, а затем появлялся в «Соколином глазе» уже в рамках киновселенной Marvel. Следующее появление должно состояться в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». А вот планируется ли добавлять героя в киновселенную Sony, пока вопрос.