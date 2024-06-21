Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

Киновед и кинокритик Александр Семенюк предсказал судьбу покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов). Его слова приводит издание «Абзац».

Семенюк заявил, что Смольянинов может лишиться заработка в Латвии вслед за актрисой Чулпан Хаматовой.

«В Прибалтике, очевидно, принято решение, чтобы русский язык там вообще не звучал. У этих деятелей нет шансов даже на русофобский вариант творчества», — отметил он.



Кинокритик назвал звезду фильма «9 рота» посредственным актером. Он также отрицательно отозвался о деятельности режиссера Сергея Молочникова, недавно прибывшего в Ригу.

«Они прокляли свою Родину. Теперь будут за это отвечать», — заключил Семенюк.



Ранее покинувшую Россию Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра. По словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, режиссер недоволен работой актрисы.

До этого стало известно, что Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего» на русском языке и ввел запрет на будущие постановки.