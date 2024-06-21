Кинокритик рассказал об актерской карьере Дмитрия Назарова

Кинокритик Александр Голубчиков сообщил, что актер Дмитрий Назаров был очень высокооплачиваемым в России. До 2023 года, когда его со скандалом уволили из МХТ им. А.П. Чехова, его хотели видеть в своих проектах многие режиссеры. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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Многим Назаров известен по роли шеф-повара в сериале «Кухня». Однако, как считает Голубчиков, неправильно считать, что только эта работа принесла ему популярность.

«Мне кажется, несправедливо говорить о нем как об актере, который сыграл только в сериале «Кухня», потому что его голос знают все, кому сейчас немножечко за 40. Он озвучивал Ракфора в «Чип и Дейл спешат на помощь», персонажей в других диснеевских мультфильмах. Он сыграл в знаковом, не побоюсь этого слова, сериале «Закон». Дмитрий Назаров — не только человек из «Кухни», - заявил Голубчиков.



Кинокритик признался, что до СВО Дмитрий был востребован в киноиндустрии, и ему были готовы платить большие деньги. Однако из-за своих политических высказываний он лишился работы.

«Актерская карьера у него сложилась и давно. Он известный, очень высокооплачиваемым был до последних событий. Людям, которые не стоят того, чтобы им платить хороших денег, не платят. Поверьте мне. Назаров был в той категории актеров, которые снимались и в сериалах, и в фильмах. И, как мы можем заметить, вполне успешно», - поделился Александр Голубчиков.



Ранее портал «Страсти» узнал, где сейчас находится осудивший СВО Дмитрий Назаров. Материал читайте на нашем сайте.