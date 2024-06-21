Джон Сина рассказал о своем образе жизни

Актёр рассказал, что пересмотрел свой подход к занятиям спортом. В новом интервью Джон Сина поделился, что теперь работает на тренировках не только ради рельефного пресса, а ещё ради крепкого здоровья и возможности прожить как можно дольше. 47-летний актёр уверен, что с помощью фитнеса сможет продлить себе жизнь.

Раньше я каждый божий день только и занимался тем, что стремился стать сильнее. Теперь же я смотрю на 40 лет вперёд. Когда мне было лет 12, я мечтал о больших мускулах, чтобы всегда иметь возможность защититься. В 20 – просто хотел быть привлекательным. А теперь, когда мне почти 50, я просто мечтаю о том, чтобы в 80 оставаться активным, — рассуждает Сина.



Джон занимается в тренажёрном зале четыре раза в неделю. В остальное время он делает упражнения на развитие гибкости и подвижности. Сидячий образ жизни актёру чужд. Он привык работать без остановки с ранних лет.

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