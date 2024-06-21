Ева Лонгория откровенно рассказала о съемках в «Отчаянных домохозяйках»

Роман Габриэль Солис с парнем, который почти вдвое моложе, — одна из ярчайших сюжетных линий «Отчаянных домохозяек». В реальной жизни, к слову, актер Джесси Меткалф младше Евы Лонгории всего-то на три года. Так или иначе, а парочку с приличной разницей в возрасте эти двое отыграли умело, особенно в постельных сценах. О работе над самыми пикантными эпизодами Лонгория откровенно рассказала в свежем интервью Daily Mail.

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По словам актрисы, до «Отчаянных домохозяек» и она, и Джесси снимались в мыльных операх, где подобных сцен было немало. Оба пришли уже с большим опытом, но несмотря на это, неловких моментов избежать не удалось. Сегодня Лонгория уверена: координатор по постельным сценам им бы точно не помешал.

«Мы оба пришли из "мыла", которое было не хуже, похоже на множество сцен с поцелуями. Мы оба думали: ладно, мол, нас это не особо беспокоило. Но боссы проекта могли бы нанять интимного координатора для тех ситуаций, когда это действительно некомфортно», — высказалась знаменитость. Ситуацию, говорит она, облегчало то, что сериал транслировали по сетевому телевидению, а значит, «слишком многого» актеры не могли себе позволить.



Кстати, Ева Лонгория до сих пор дружит со своим экранным любовником и общается с ним почти больше всех из актерской команды. Еще один хороший друг селебрити, которым она обзавелась во время работы над сериалом, — Рикардо Хавьер, сыгравший Карлоса Солиса, ее супруга. Вот это семейные связи!