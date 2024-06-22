Мерил Стрип 75: вспоминаем пять лучших фильмов с актрисой
Сегодня празднует своей 75-й день рождения одна из величайших голливудских актрис современности - великолепная Мерил Стрип. Она одинаково хороша в роли несгибаемой первой леди и талантливой домохозяйки. В день рождения актрисы "РГ" предлагает вспомнить ее самые знаковые роли.
"Охотник на оленей" (1979)
Впервые юную актрису заметили именно после исполнения главной роли в этой картине. История разворачивается в небольшом городке в Пенсильвании, где трудятся на заводе несколько хороших друзей. Они молоды и свободны, хотят жить и влюбляться. Чем они и занимаются, пока все не оказываются на Вьетнамской войне. Парням придётся мгновенно превратиться в мужчин. Однако сложнее всего им придётся в мирной жизни после войны.
В этом фильме Мерил Стрип сыграла роль юной Линды. В красавицу влюбились сразу двое друзей, роли которых воплотили Роберт Де Ниро и Кристофер Уокен. За участие в таком удачном любовном треугольнике актриса впервые была номинирована на "Оскар", а сама картина получила 5 статуэток.
"Крамер против Крамера" (1989)
В 1970-х годах бракоразводные процессы даже в самых крепких семьях никого не удивляли. Вот только женщина в роли разрушительницы семейного гнезда всё ещё была в новинку. Героиня Стрип поступила именно так, собрав вещи и оставив вечно занятого супруга с маленьким сыном. Что же заставило любящую мать и жену так поступить? В этом предстоит разобраться зрителю.
Этот фильм принёс Мерил Стрип первый в ее жизни "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". А картина подняла множество вопросов в быстро изменяющемся мире.
"Мосты округа Мэдисон" (1995)
Что важного может произойти за четыре дня? Порой эти несколько суток могут стать главными в жизни и из года в год вспоминаться как лучшее время. Особенно если тогда двое ощутили то самое всепоглощающее чувство близости и родства, которое редко дается людям. Именно в такую историю погружаются взрослые дети, нашедшие дневник недавно умершей матери. В нем героиня Мерил Стрип рассказывает одну из самых ярких и трогательных историй любви, которую видел кинематограф.
В момент встречи с фотографом Робертом главная героиня уже давно была замужней дамой и матерью двух детей. Вот только сердце предательски екнуло от одного взгляда героя Клинта Иствуда. И четыре дня изменили мир…
"Железная леди" (2011)
Чтобы приступить к работе над этой ролью, Мерил Стрип предстояло набраться смелости. Ведь великая Маргарет Тэтчер была ещё жива и могла неоднозначно отнестись к картине о своей персоне. Актрисе предстояло исполнить роль несгибаемой леди, своим упорством пробившей себе дорогу в кресло премьер-министра Великобритании.
Блестящая игра Мерил Стрип была отмечена третьим "Оскаром". А критики и взыскательная публика посчитали созданный ей образ необыкновенно похожим на свой прототип. Супруга "железной леди" сыграл потрясающий Джим Бродбент.
"Примадонна" (2016)
Разбавить череду драматических фильмов стоит этой прекрасной комедией. Это биографическая картина о Флоренс Фостер Дженкинс, которая всегда мечтала исполнять оперные партии перед полным залом публики. Вот только слуха у этой трогательной мечтательницы не было, как, впрочем, и голоса. Но разве может такая "мелочь" помешать наслаждаться любимым делом?
Мерил Стрип создала на экране образ реально существовавшей женщины, которая вошла в историю как самая худшая оперная актриса. Возможно, она действительно не понимала, насколько неудачным является ее творчество, или просто не думала о таких мелочах. Однако она точно была счастлива и необыкновенно любила этот мир.