Мерил Стрип 75: вспоминаем пять лучших фильмов с актрисой

Сегодня празднует своей 75-й день рождения одна из величайших голливудских актрис современности - великолепная Мерил Стрип. Она одинаково хороша в роли несгибаемой первой леди и талантливой домохозяйки. В день рождения актрисы "РГ" предлагает вспомнить ее самые знаковые роли.

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"Охотник на оленей" (1979)

Впервые юную актрису заметили именно после исполнения главной роли в этой картине. История разворачивается в небольшом городке в Пенсильвании, где трудятся на заводе несколько хороших друзей. Они молоды и свободны, хотят жить и влюбляться. Чем они и занимаются, пока все не оказываются на Вьетнамской войне. Парням придётся мгновенно превратиться в мужчин. Однако сложнее всего им придётся в мирной жизни после войны.

В этом фильме Мерил Стрип сыграла роль юной Линды. В красавицу влюбились сразу двое друзей, роли которых воплотили Роберт Де Ниро и Кристофер Уокен. За участие в таком удачном любовном треугольнике актриса впервые была номинирована на "Оскар", а сама картина получила 5 статуэток.

В 1970-х годах бракоразводные процессы даже в самых крепких семьях никого не удивляли. Вот только женщина в роли разрушительницы семейного гнезда всё ещё была в новинку. Героиня Стрип поступила именно так, собрав вещи и оставив вечно занятого супруга с маленьким сыном. Что же заставило любящую мать и жену так поступить? В этом предстоит разобраться зрителю.

Этот фильм принёс Мерил Стрип первый в ее жизни "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана". А картина подняла множество вопросов в быстро изменяющемся мире.

Что важного может произойти за четыре дня? Порой эти несколько суток могут стать главными в жизни и из года в год вспоминаться как лучшее время. Особенно если тогда двое ощутили то самое всепоглощающее чувство близости и родства, которое редко дается людям. Именно в такую историю погружаются взрослые дети, нашедшие дневник недавно умершей матери. В нем героиня Мерил Стрип рассказывает одну из самых ярких и трогательных историй любви, которую видел кинематограф.

В момент встречи с фотографом Робертом главная героиня уже давно была замужней дамой и матерью двух детей. Вот только сердце предательски екнуло от одного взгляда героя Клинта Иствуда. И четыре дня изменили мир…

Чтобы приступить к работе над этой ролью, Мерил Стрип предстояло набраться смелости. Ведь великая Маргарет Тэтчер была ещё жива и могла неоднозначно отнестись к картине о своей персоне. Актрисе предстояло исполнить роль несгибаемой леди, своим упорством пробившей себе дорогу в кресло премьер-министра Великобритании.

Блестящая игра Мерил Стрип была отмечена третьим "Оскаром". А критики и взыскательная публика посчитали созданный ей образ необыкновенно похожим на свой прототип. Супруга "железной леди" сыграл потрясающий Джим Бродбент.

Разбавить череду драматических фильмов стоит этой прекрасной комедией. Это биографическая картина о Флоренс Фостер Дженкинс, которая всегда мечтала исполнять оперные партии перед полным залом публики. Вот только слуха у этой трогательной мечтательницы не было, как, впрочем, и голоса. Но разве может такая "мелочь" помешать наслаждаться любимым делом?

Мерил Стрип создала на экране образ реально существовавшей женщины, которая вошла в историю как самая худшая оперная актриса. Возможно, она действительно не понимала, насколько неудачным является ее творчество, или просто не думала о таких мелочах. Однако она точно была счастлива и необыкновенно любила этот мир.