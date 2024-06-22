Звезды на презентации сериала «Чистые»

В особняке на Волхонке прошла светская презентация откровенной детективно-исторической драмы «Чистые». Эксклюзивные фрагменты из сериала гостям вечера представили создатели проекта, а сюрпризом для гостей стало выступление Инстасамки, чей хит «За деньги да» можно услышать в трейлере проекта.

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Восьмисерийный проект гостям вечера представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин, продюсер «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, продюсер «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов, режиссер Николай Хомерики, а также актеры сериала Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Тереза Диуро, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.

На светской презентации были также замечены Денис Шведов, Владимир Канухин, Мария Миногарова, Глеб Калюжный, Мария Мацель, Полина Трубенкова, Елена Летучая, Анфиса Черных, Карина Нигай, T-killah и Мария Тарасова, Полина Ауг, Мария Ушакова, Катя Кабак и другие.

О сериале:

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова).

Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

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