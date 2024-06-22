$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

Денис Шведов, Аврора, Мария Шумакова и другие звезды на презентации сериала «Чистые»

В особняке на Волхонке прошла светская презентация откровенной детективно-исторической драмы «Чистые». Эксклюзивные фрагменты из сериала гостям вечера представили создатели проекта, а сюрпризом для гостей стало выступление Инстасамки, чей хит «За деньги да» можно услышать в трейлере проекта.

Звезды на презентации сериала «Чистые»
© РИА Новости

Восьмисерийный проект гостям вечера представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин, продюсер «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, продюсер «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов, режиссер Николай Хомерики, а также актеры сериала Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Тереза Диуро, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.

На светской презентации были также замечены Денис Шведов, Владимир Канухин, Мария Миногарова, Глеб Калюжный, Мария Мацель, Полина Трубенкова, Елена Летучая, Анфиса Черных, Карина Нигай, T-killah и Мария Тарасова, Полина Ауг, Мария Ушакова, Катя Кабак и другие.

О сериале:

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова).

Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

Смотрите откровенную драму «Чистые» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже 24 июня.

© Eva.ru
Актеры
Карина Нигай
Софья Синицына
Полина Ауг
Антон Володькин
Катя Кабак
Глеб Калюжный
Мария Тарасова
Диана Милютина
Мария Ушакова
Анфиса Черных
Елена Летучая
Евгений Харитонов
Мария Шумакова
Риналь Мухаметов
Николай Хомерики
Юрий Сапронов
Мария Миногарова
Даниил Воробьев
Виктория Исакова
Денис Шведов