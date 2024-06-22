Никита Кологривый может сыграть Жака Паганеля в новых "Детях капитана Гранта"

Никита Кологривый может сыграть Жака Паганеля в новой российской экранизации романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта".

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Продюсер Теймур Джафаров (Team Films)со сценаристом "Зверобоя" Русланом Галеевым готовят к запуску сериал "Дети капитана Гранта". Кастинг только начинается, но уже, по словам Джафарова, в роли Паганеля они не видят никого кроме Кологривого.

Напомним, что имя Паганель стало нарицательным и обозначает странного, рассеянного ученого - чудака. Жак Паганель у Верна - известный учёный-географ, имеющий множество учёных титулов и состоящий во многих научных сообществах. В советском полнометражном чёрно-белом художественном фильме, поставленном на киностудии "Мосфильм" в 1936 году режиссёром Владимиром Вайнштоком по одноимённому роману Жюля Верна, Паганеля играл Николай Черкасов.