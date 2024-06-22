Как сейчас живет звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей

22 июня звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей отмечает день рождения — ей исполняется 77 лет. В последнее время актриса ведет закрытый образ жизни и редко появляется на телевидении и на светских мероприятиях. Журнал Леди Mail.ru выяснил, как сейчас живет и чем занимается артистка.

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Большинство зрителей знают Наталью Варлей по ролям Нины из «Кавказской пленницы» и Панночки из экранизации «Вия». Однако на счету актрисы несколько десятков киноработ. Также артистка 10 лет прослужила в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского.

Теперь Наталья Варлей не так часто снимается в кино и сериалах. Среди ее последних проектов — сериалы «Ваша тетя Люси» (2021), «Вслух» (2022) и фильм «Не дождетесь» (2023). Актриса признавалась, что она серьезно подходит к выбору ролей.

«Есть артисты, которым неважно, где именно они снимаются, главное — появляться на экране. У меня другая позиция. Пусть лучше вспоминают „Кавказскую пленницу“, чем говорят: „Ой, зачем она снялась в этом фильме?“» — отмечала Наталья Варлей.



Сейчас артистка живет в Москве, но много времени проводит на даче в 40 километрах от столицы. На участке есть двухэтажный деревянный дом и просторная баня.

Звезда советского кино была замужем три раза. Первым супругом Натальи Варлей стал актер Николай Бурляев. Во второй раз артистка вышла замуж за однокурсника Владимира Тихонова, сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. У актеров есть сын Василий. Также у знаменитости есть сын Александр, однако имя его отца актриса не разглашает. Третьим мужем Натальи Варлей стал владелец строительной фирмы Владимир.

Помимо съемок в кино, актриса проводит творческие встречи с поклонниками, где можно услышать ее стихи и песни в авторском исполнении. В 2017 году у Натальи Варлей вышел четвертый поэтический сборник, а в 2018 году звезда выпустила мемуары «Канатоходка. Автобиография».

Ранее мы писали о том, что Наталья Варлей раскритиковала создателей фильма «Кавказская пленница!», который вышел в 2014 году.