Райан Гослинг может сесть за руль в новом фильме Marvel

Инсайдеры сообщают, что Marvel Studios ведет переговоры с Райаном Гослингом. Возможно, актер станет Призрачным гонщиком в обновленной киновселенной студии.

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Также сообщается, что Гослинг сыграет версию персонажа с Земли 616. В этой вселенной Marvel за маской Призрачного гонщика скрывается голубоглазый блондин Джонатан Блэйз, что внешне действительно напоминает актера.

Пока Marvel Studios не делала официальных заявлений. Напомним, что в 2022 году инсайдеры уже сообщали о том, что Райан Гослинг присоединится к супергеройской франшизе. Тогда актер практически согласился на роль Ричарда «Нова» Райдера — сотрудника космической полиции.