Хейден Кристенсен ответил, хотел бы он сыграть Бэтмена

Недавно Хейден Кристенсен, исполнивший роль Энакина Скайуокера в киносаге «Звёздные войны», пообщался с журналистами издания GQ. В ходе разговора актёра спросили, хотел бы он сыграть Бэтмена.

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На это Кристенсен ответил, что, хоть персонаж и замечательный, однако Роберт Паттинсон отлично справился со своей ролью.

Видео доступно на YouTube-канале GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Бэтмен — замечательный персонаж, но я думаю, что Роберт Паттинсон отлично справился со своей ролью.

Напомним, у сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока нет официального синопсиса. Как рассказывал Джеймс Ганн, на события фильма повлияют финал первой части и происходящее в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.