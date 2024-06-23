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Похоронила жениха и вышла замуж через полгода: страшные тайны Мерил Стрип

22 июня голливудской звезде Мерил Стрип исполняется 75 лет. За долгую карьеру она ни разу не попадала в серьезные скандалы и смогла добиться успехов в Голливуде. Стрип — рекордсменка по номинациям на «Оскар», мать четверых детей и активный борец за права женщин. К юбилею актрисы NEWS.ru рассказывает, как Мерил пережила смерть жениха, сколько прожила в браке с другим мужчиной и чем занимается в свободное время.

Кто назвал Мерил Стрип «уродливой»

Мэри Луиза Стрип с детства знала, что будет актрисой. Она признавалась, что всегда обожала наблюдать за людьми и их привычками. В одном интервью актриса рассказала:

«Помню, как я, совсем еще маленькая, сидела перед зеркалом и старалась превратиться в собственную бабушку: наносила грим, рисовала себе морщинки карандашом. И все время пыталась понять: что она чувствует? О чем думает? Почему делает то, а не другое?»

Стрип с отличием окончила колледж Вассар по специальности «Драма» и получила грант на обучение в Драматической школе Йельского университета. Через три года она взяла псевдоним Мерил Стрип и в 1974 году отправилась покорять Бродвей. В 25 лет она играла главные роли в театре, но первый серьезный кастинг в кино звезда провалила.

В 1975 году Стрип не получила главную женскую роль в фильме «Кинг-Конг». Продюсер Дино де Лаурентис, обсуждая по-итальянски внешность девушки с сыном, сказал:

«Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина такая уродливая».

Мерил ответила ему на том же языке:

«Мне очень жаль, что я разочаровала вас».

В 1975-м Стрип получила главную роль в спектакле «Мера за меру», который специально готовили к Нью-Йоркскому шекспировскому фестивалю. Партнером Мерил стал 40-летний Джон Казале — знаменитый киноактер, который прославился на весь мир как Фредо Корлеоне из фильма «Крестный отец».

Как Стрип ухаживала за больным раком возлюбленным

Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, между Джоном и Мерил вспыхнули чувства. Стрип сразу переехала к Казале в Нью-Йорк. После неудачного прослушивания для фильма «Кинг-Конг» именно Джон помог ей получить роль в фильме «Джулия» и пройти кастинг на роль в фильме Майкла Чимино «Охотник на оленей».

Примерно в это время Джон узнал, что у него последняя стадия рака легких. Казале был заядлым курильщиком. Эта пагубная привычка могла спровоцировать болезнь. Актер прошел несколько курсов лечения, но состояние ухудшалось и в костях появились метастазы. Несмотря на проблемы со здоровьем, Джон сыграл роль второго плана в «Охотнике на оленей».

Фильм принес Стрип первую номинацию на премию «Оскар», но для Джона стал последним. Специально для Казале продюсеры перенесли все смены с его участием на начало съемок. Все это время Мерил была рядом с ним. Актриса даже угрожала покинуть проект, если Джона уволят.

Стрип признавалась в интервью New York Post, что старается не опускать руки.

«Мой мужчина ужасно болен и иногда, как сейчас, находится в больнице. Я все время переживаю, хотя делаю вид, что все в порядке. Это выматывает умственно, физически и эмоционально сильнее, чем любая работа, которую я когда-либо делала», — говорила Мерил.

После «Охотника на оленей» актриса вылетела в Австрию на съемки сериала «Холокост». Она видела, что Казале становится все хуже, но не могла отказаться от работы. Когда Стрип вернулась в Нью-Йорк, ее возлюбленный изменился до неузнаваемости. Три месяца Мерил провела у кровати Джона и буквально стала его сиделкой. Но 12 марта 1978 года Казале скончался.

«Холокост» получил множество престижных наград, а Мерил — статуэтку «Эмми» как лучшая актриса. Но за наградой Стрип не пришла. Сериал стал для нее напоминанием неправильного жизненного решения. Позже она призналась, что это был первый и последний раз, когда она поставила карьеру выше семьи.

Кто спас Мерил Стрип от депрессии

Из-за смерти Джона Мерил не могла вернуться в их общую квартиру. Тогда брат девушки предложил временно пожить у его друга, молодого скульптора Дона Гаммера. Мужчина как раз отправлялся в долгосрочное путешествие по Европе.

Но однажды Стрип возвращалась со съемок и столкнулась с Гаммером на пороге квартиры. Он был проездом в Нью-Йорке и решил посетить дом. Мерил не ожидала его увидеть и в шутку предложила писать Дону письма.

«Она была совершенно раздавлена смертью Джона Казале, и я сделал все, что мог, чтобы помочь ей, но довольно скоро обнаружил, что влюблен», — вспоминал позднее Дон.

Вернувшись в Нью-Йорк, Гаммер сразу предложил Мерил выйти за него замуж. Это произошло всего через полгода после кончины Казале.

«Я не смирилась со смертью Джона, но мне нужно было заставить себя жить дальше. И Дон показал, как это сделать», — говорила Стрип.

Они поженились осенью 1978 года. Гаммер и Стрип приобрели в кредит большой дом на берегу озера в Коннектикуте и начали обустраивать семейное гнездо. Через год после свадьбы родился их сын, а затем три дочери. Актриса не раз повторяла, что Дональд был послан ей небесами: он стал прекрасным мужем и отцом. Когда Мерил надо было уезжать на съемки, он брал на себя заботу о детях.

Благодаря поддержке мужа Стрип сделала ошеломительную карьеру в Голливуде. 21 раз она была номинирована на премию «Оскар» и трижды ее получила — за фильмы «Крамер против Крамера», «Выбор Софи» и «Железная леди».

Стрип развелась с мужем через 45 лет

Многие ассоциировали Миранду Пристли из картины «Дьявол носит Prada» с самой Мерил. Но актриса не похожа на свою героиню. Звезда никогда не принимала участия в скандалах и, по ее признанию, за всю жизнь любила только двоих мужчин.

Стрип и Гаммер прожили вместе почти 45 лет, воспитали четырех общих детей и считались одной из самых крепких пар Голливуда. Но в конце октября 2023 года представитель актрисы объявил СМИ о ее разрыве с Гаммером.

«Дон Гаммер и Мерил Стрип расстались более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жить разными жизнями», — сообщил представитель актрисы.

Последний раз супруги появлялись вместе на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году. Но тогда даже у самых внимательных журналистов не возникло подозрений, что в отношениях пары произошли серьезные изменения.

Чем увлекается Мерил Стрип в свободное от съемок время

Мерил редко рассказывает прессе о своей семье. Она признавалась, что ведет обычный образ жизни вдали от голливудской суеты, любит спать и выращивать растения.

«Я люблю возиться в саду с цветами, деревьями, кустами. Выращиваю экологически чистые овощи. У меня огромное множество зелени не только за окнами, но и в самом доме и в городской квартире. Даже в ванной стоят горшки и кадки», — признавалась она в интервью журналу «7 дней».

В ответ на вопрос, действительно ли знаменитая Мерил Стрип такая же «железная леди», как многие ее героини, актриса отвечала отказом.

«Я совсем не такая сильная и мужественная. Разве что любопытная. Мне всегда чертовски интересно, что придает кому-то силы, решительности и упертости в достижении цели даже перед лицом опасности», — говорила Стрип.

Кстати, Мерип пожертвовала весь свой гонорар за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в фильме 2011 года «Железная леди» на строительство Исторического музея на Национальной аллее в Вашингтоне. Стрип поддерживает фонды борьбы со СПИДом и помогает тяжелобольным детям. В том числе актриса активно жертвует деньги и участвует в проектах Equality Now, неправительственной организации, созданной для защиты прав женщин во всем мире.

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Крамер против Крамера
Крёстный отец
Оскар
Железная леди
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Мэрил Стрип
Майкл Чимино
Маргарет Тэтчер