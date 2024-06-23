Энтони Старр пожаловался, что в реальной жизни его путают с Хоумлендером

Недавно Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», пообщался с журналистами издания Rolling Stone. В ходе разговора актёр поделился, что многие фанаты, когда видят его, удивляются, что он не похож на своего персонажа из шоу.

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"Люди удивляются и говорят: «О боже мой, ты на самом деле не такой, как он». И я такой: «Да, он психопатический нарцисс». Так что да, спасибо".



Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал 13 июня вместе с тремя эпизодами. Вступление получило, скорее, негативные отзывы от аудитории — многие фанаты раскритиковали создателей шоу за упор в политическую повестку и личные проблемы персонажей.

Финальная серия четвёртого сезона состоится 18 июля в стриминговом сервисе Amazon Prime.