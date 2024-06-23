Актер Крис Пайн верит, что «Подземелья и драконы» получат продолжение

Недавно актёр Крис Пайн, звезда приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», пообщался с журналистами издания Agents of Fandom. В ходе разговора Пайн заявил, что у продолжения картины есть большой шанс выйти.

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"Если они смогут найти способ сделать сиквел успешным с финансовой точки зрения, то обязательно это сделают".



«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».

Напомним, лента вышла в прокат весной 2023 года и собрала чуть больше $ 200 млн.