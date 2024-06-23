Еще одна звездная дочка отказалась от фамилии знаменитого отца

Новый тренд среди голливудских наследников продолжает набирать обороты. Вслед за дочками Брэда Питта от фамилии своего звездного отца отказалась Сури Круз. Как известно, главный герой франшизы «Миссия невыполнима» не виделся со своей наследницей, которая появилась на свет в браке с Кэти Холмс, уже более 10 лет. И вот теперь, когда Сури исполнилось 18, она разорвала единственную нить, которая связывала ее с отцом в последние годы.

В этом году девушка окончила школу и с сентября начнет учебу в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге. А вчера счастливая выпускница получила свой аттестат. Как стало известно таблоиду Page Six, в нем звездная наследница записана просто как Сури Ноэль. К слову, это уже не первый раз, когда Сури использует второе имя своей матери вместо фамилии отца. Но теперь документ официальный — а значит, пути назад нет.

К слову, в такой знаменательный для Сури день ее звездный папа тоже времени зря не терял: актер вовсю отжигал на лондонском концерте Тейлор Свифт. Надо заметить, он уже не в первый раз веселится на другом конце света во время важных для своей дочери событий. Это было бы даже забавно, если бы не было так грустно.

К счастью, Сури было с кем разделить радость от окончания учебы. Девушка провела день с друзьями и мамой. И судя по ее счастливой улыбке, по блудному отцу совсем не скучала.