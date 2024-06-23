Женатый на Арнтгольц звезда «Кухни» без кольца обнимал в баре другую женщину

Актер Марк Богатырев, известный своим браком с актрисой Татьяной Арнтгольц и главной ролью в сериале «Кухня», был замечен в баре с другой женщиной. По информации шоу НТВ «Ты не поверишь!», он танцевал и обнимался с неизвестной дамой, при этом лаская ее бедра.

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«Посетители ночного заведения запечатлели, как актер танцевал и обнимался с неизвестной барышней, ласкал ее бедра», — передает «Экспресс газета».



По словам свидетелей, Богатырев даже снял обручальное кольцо.

В беседе с журналистами актер также поделился планами на отпуск. По его словам, он скоро с семьей поедет в Турцию. Богатырев также отметил, что прошлый отдых с женой в отеле чуть не закончился разводом.