Дочь Моники Беллуччи стала главной звездой премьеры мультфильма в Риме

Дочь актрисы появилась на премьере мультфильма «Головоломка 2» в Риме. 19-летняя Дева Кассель выбрала для выхода на ковровую дорожку элегантный образ с брючным костюмом. Пользователи Сети отметили, что в этом образе девушка удивительно напоминает маму. Дева уложила волосы в низкий хвост и сделала естественный макияж — идеальное сочетание, которое подчеркнуло естественную красоту Кассель.

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В новом мультфильме Кассель озвучила одного из персонажей. Пока Дева не может похвастаться большими ролями в кино, однако девушка вдохновляется успехом мамы и строит большие планы на будущее. Что же касается гардероба Кассель, то тут тоже нет сомнений, что Моника Беллуччи оказала прямое влияние на его наполнение.

Дева часто выходит в образах, которые удивительно напоминают луки, обожаемые ее мамой. Брючный костюм — одна из визитных карточек Моники Беллуччи. Итальянская актриса выступает за простую и удобную элегантность, которая подчёркивает её женственность. Подобные наряды актриса комбинирует с туфлями на шпильке и простыми укладками.