Крым, прогулки по Киеву, резкое похудение: где сейчас Петр Красилов

Заслуженный артист России Петр Красилов известен как актер театра и кино. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, что он говорил об Украине?

Чем известен Петр Красилов

Петр Красилов родился 3 июня 1977 года в Балашихе. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В разные годы служил в театре Российской армии, «Ленкоме» и Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Дебют Красилова в кино состоялся в 2003 году в сериале «Бедная Настя», где он сыграл главную роль — князя Михаила Репнина. Широкая популярность пришла к артисту после съемок в ленте «Не родись красивой» — актер воплотил на экране образ одного из ключевых героев — Романа Малиновского.

Петр Красилов также снимался в лентах «Все смешалось в доме», «Второе дыхание», «Полет фантазии», «Откуда берутся дети», «Сильная слабая женщина», «Удиви меня» и других. Всего в фильмографии артиста около 30 работ.

Что известно о личной жизни Петра Красилова

Первой гражданской женой Петра Красилова была актриса Наталья Селиванова. В 2002 году у них родился сын Иван, но артисты расстались через два года отношений. Наследник актера в 2022 году принял участие в программе «Звезды сошлись» и сообщил, что практически не общается с отцом.

«С восьми-девяти лет помню папу. Приходил на день рождения меня поздравлять. Я всегда думал, что он занят все время, даже особо не интересовался им. Мне хватало того, что он появляется», — рассказал Иван Красилов.



Второй женой Петра Красилова стала актриса Ирина Шебеко. Она родила ему дочь Александру, однако спустя 16 лет брака пара развелась. Как рассказала Наталья Селезнева в интервью «Центральному телевидению», супруга Красилова при разводе пыталась забрать все совместно нажитое имущество.

Красилов признавался, что во время съемок в сериале «Не родись красивой» был влюблен в актрису Нелли Уварову, однако она «не захотела быть его женщиной».

Что Петр Красилов говорил об Украине

Петр Красилов в 2017 году был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Актер гордится тем, что вошел в этот список.

«Изначально относишься к этому несерьезно, потому что это глупость. Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать», — сказал он на пресс-конференции в Симферополе в 2018 году.



Красилов уточнил, что неоднократно ездил на Украину до внесения в черный список. Актер считает русских и украинцев братьями, которые могут уживаться друг с другом.

«Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это», — заявил артист.



Чем сейчас занимается Петр Красилов

Петр Красилов в 2021 году переболел коронавирусом, после чего у него появились проблемы со здоровьем, в том числе он поправился на 30 килограммов. Актер стал следить за своим питанием и вести активный образ жизни, благодаря чему смог похудеть на 20 килограммов.

Артист на настоящий момент продолжает служить в РАМТ и гастролирует по России со спектаклями. Красилов в последние годы практически не снимается в кино — последний фильм с ним вышел в 2019 году. Спустя пять лет перерыва в съемках он вошел в актерский состав сериала «Витязи» от «Ленфильма», который сейчас находится на стадии производства.