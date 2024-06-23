Умер заслуженный артист России Дмитрий Кижаев
22 июня ушел из жизни советский и российский музыкант и композитор, певец, актер и театральный деятель Дмитрий Кижаев, 16 июня заслуженному артисту РФ исполнилось 78 лет.
Дмитрий Петрович Кижаев родился на Украине, с 1948-го жил в Ленинграде, где окончил музыкальную школу-десятилетку при консерватории. Еще учась в школе, увлекался джазом.
Учился сначала по классу скрипки, после - на теоретико-композиторском отделении. Окончив школу, поступил в Ленинградскую консерваторию. Там увлекся "битлами", создал бит-ансамбль "Садко", в котором стал играть на соло-гитаре. Группа просуществовал с 1966 по 1969 год.
После окончания консерватории Кажаев по распределению попал в оркестр Ленинградского мюзик-холла. Службу в армии проходил в Ансамбле песни и пляски Российской армии. После армии работал в оркестре радио и телевидения, в Ленинградском концертном оркестре под управлением Бадхена. Писал музыку, делал аранжировки, был одним из основателей ансамбля "Джаз-комфорт" - в 1974 году, работал с Марией Пахоменко, Сергеем Захаровым и Махмудом Эсамбаевым.
В 1997-м Кижаев предоставил свои инструменты для возобновления концертной деятельности ВИА "Поющие гитары", а когда Анатолий Васильев, основатель ансамбля, не смог присоединиться к группе, стал соло-гитаристом "Поющих гитар" - до 2003-го. Одновременно артист продолжал работать в оркестре Детского музыкального театра "Зазеркалье", сотрудничал с оркестрами Санкт-Петербургской государственной филармонии.
Музыка Кижаева звучит в фильмах "Золотая мина" и "Несравненный Наконечников", вокал - в ленте "Адрес песен - молодость". Как актер появляется в многосерийной мелодраме "Я все решу сама".
Об уходе артиста сообщила его дочь.
"Не стало папы. Если бы не его долгая и тяжелая болезнь, мне бы было невыносимо пережить утрату, папа это эпоха - гениальный музыкант, настоящий питерский интеллигент, добрый, мудрый, справедливый, которого знают, любят и помнят люди. Лучший человек на свете", - написала в соцсети Юлия Кижаева.