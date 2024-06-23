29 мая после продолжительной борьбы с раком мозга ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале телеведущий Сергей Майоров рассказал, с какими сложностями артистка столкнулась на съемках сериала «Моя прекрасная няня», после которого обрела популярность.

Сергей Майоров познакомился с Анастасией Заворотнюк еще в начале 90-х в школе-студии МХАТ. Ведущий программы «Однажды…» на НТВ поделился воспоминаниями об актрисе. По словам артиста, съемки сериала «Моя прекрасная няня» проходили в очень сложных условиях. Так, Анастасия Заворотнюк зачастую переносила «нечеловеческие нагрузки» и не жаловалась даже тогда, когда ей приходилось работать по 18 часов.

«При всей этой хрупкости, при всей этой миниатюрности она была человеком невероятно рабочего состояния. Она такой пахарь, потому что то, что происходило у ребят на „Няне“, — это было просто невозможно. Она выдерживала невероятные, нечеловеческие нагрузки», — заявил Сергей Майоров.



Актриса Ольга Прокофьева, которая также сыграла в сериале, подтвердила, что ее коллега никогда не жаловалась, несмотря на «спартанские условия» съемок. По словам артистки, особенно тяжело было работать зимой, поскольку съемочная площадка не отапливалась.

«У меня все время краснел нос, потому что гримеры все время подмазывали. Холодно жутко. Мы существовали в таких немножко спартанских условиях. И так было практически всю зиму», — поделилась Ольга Прокофьева.



Напомним, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет актриса боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее мы писали о том, что продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина высказалась об Анастасии Заворотнюк.